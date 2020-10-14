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台南總爺展出麻豆糖鐵地景記憶 串成「特瘦公園」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市總爺藝文中心紅樓C展間舉辦一場特別的展覽，從景觀學的角度探討麻豆糖鐵。記者吳淑玲／攝影
台南市總爺藝文中心紅樓C展間舉辦一場特別的展覽，從景觀學的角度探討麻豆糖鐵。記者吳淑玲／攝影

台南市總爺藝文中心紅樓C展館今天推出「清綠軸帶的身體地理學」再探麻豆糖鐵前世今身，透過簡單的線條與成果軸布，讓觀眾一起來探索麻豆的糖業文化所演變出來的社區生活，文化局近年來在麻豆推出糖業大地藝術季的活動，串聯不同世代的糖業文化發展，尋找共同的記憶，結合糖業地景社區脈絡調查與糖鐵車站舊址地景裝置藝術展示，未來可串長狹長的特瘦（色）公園。

文化局長葉澤山表示，以往特色公園是開闢一個新的地方，這個展覽是希望讓大家關注生活周邊的空間，本身就是一個公園的形式，像總爺附近的糖鐵，鐵道是線性的，從前年開始大地藝術就整理龍泉車站這段鐵道，做了公共藝術的月台，把周邊環境整理之後，變成瘦長的特色公園，從龍泉車站一起到安業國小5公里多，陸續在整理，民眾看過展覽之後，未來線性糖鐵成為瘦長型的特色公園，與歷史和文化結合的特色公園。

策展人東海大學景觀學系蘇孟宗表示，麻豆糖鐵包含總爺站、龍泉站、安業線等地標，長度約6公里，還新發現一個麻豆信號所，是在鐵道交叉點有轉轍器的地方，會告訴司機開左邊或右邊，在安業國小還留有轉轍器，滿載專屬於麻豆的歷史文化與地景生態，有些路段變成停車場或種果樹，有些東西不太注意就會慢慢不見了。

展覽主題「厚、薄、冷、暖：青綠軸帶的身體地理學」，以麻豆糖業鐵路為主題；如同多數公園或野地，這些土地不僅具有生態保育的功能，也好比一個運作精密良好的身體，除隨著季節變換外，地面的材質、遮蔭的位置、光線、空氣和水，再細微的影響都會讓土地產生變化，成為地景特色。這次展覽便以身體地理學為主軸，探查麻豆糖鐵的地景樣貌。

葉澤山強調，每一世代都有他特有的記憶，如果能夠串連各世代，透過糖業文化，讓不同世代產生共同記憶，這樣才是糖業大地藝術季的成功，讓糖業文化得以延續，尤其這次的展覽，感覺題目有點深奧，但卻與大家的生活息息相關，值得在地居民前來觀看，找尋大家的共同記憶。

台南市文化局長葉澤山（右）與策展人東海大學景觀學系講師蘇孟宗。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局長葉澤山（右）與策展人東海大學景觀學系講師蘇孟宗。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局長葉澤山（中）與策展人東海大學景觀學系講師蘇孟宗（右）、中原大學建築系助理教授陳宣誠。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局長葉澤山（中）與策展人東海大學景觀學系講師蘇孟宗（右）、中原大學建築系助理教授陳宣誠。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局長葉澤山說明「特瘦公園」是狹長型公園的構念。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局長葉澤山說明「特瘦公園」是狹長型公園的構念。記者吳淑玲／攝影

糖鐵 鐵道

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