影／長榮正妹空姐愛心助偏鄉 旗袍走秀合體北港朝天宮

由長榮空姐林佳楓發起的「愛心空姐年曆」滿十周年，今年原可能因新冠肺炎疫情中斷，林佳楓說，為了不讓支持的朋友失望，為了偏鄉孩子，選擇反向思考，反其道而行，擴大陣容號召28位空姐，首度結合北港朝天宮拍攝，美麗空姐與傳統廟宇碰撞新火花，耳目一新的畫面，讓不少人直呼想收藏。

人美心也美的28位空姐，穿著富含東洋文化的旗袍，手拿剛出爐的年曆走秀，有人代表獨立月分，有的人則是組團拍攝，連朝天宮董事長蔡咏鍀也現身麻豆群，擺起專業姿勢，留下帥氣身影。

十年中第二次來到雲林拍攝年曆的空姐，紛紛表示喜歡鄉下的人情味和文化，今年是第二次參加拍攝的田佳華坦言，新冠肺炎疫情導致航班減少，空姐上班時數也受影響，「但愛心不能斷」因此大家仍持續完成2021年的年曆拍攝，讓愛傳下去。

許多空姐生活在北部快步調的都市，藉由年曆拍攝，大家得以放慢腳程，深入認識廟宇文化，吳欣怡說，今年感觸特別深，但也因疫情而因禍得福，聚集更多愛心力量，公益的能量也更滿了。

發起人兼攝影師林佳楓表示，去年首次接觸雲林，拍攝主題是莿桐稻田美景，也因為愛上雲林的深度美，再度促成來到北港朝天宮拍攝的機緣，「不過也差點因為新冠肺炎疫情，中斷堅持9年的使命」。

愛心年曆累計至今已捐款超過700萬元，扣除成本每本捐贈100元予兒福聯盟，幫助被遺棄或出養及偏鄉需要醫療的孩子。林佳楓笑說，「這很有可能是明年全球唯一發行的空姐年曆」，邀請大家繼續支持，讓愛擴大。

2021長榮空姐愛心年曆今年首度和北港朝天宮結合，蔡咏鍀說，空姐敬業又投入，將台灣宗教文化之美融入年曆中，廟方也希望媽祖的慈悲精神，保佑台灣安然度過疫情考驗。