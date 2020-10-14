流浪犬橡皮圈割喉 嘉縣家畜所救援成功已被領養

民眾6月發現梅山鄉一隻流浪犬頭頸受傷，通報嘉義縣家畜所帶回醫治，獸醫推測應是翻咬路邊丟棄便當盒，反遭綁便當橡皮圈繫勒頭頸受傷，經手術縫合恢復健康，近日已被領養。

嘉義縣家畜疾病防治所在6月間接獲民眾通報梅山鄉天主教堂附近空地，有一隻流浪犬疑遭不明人士利刃割喉受傷；家畜所將犬隻帶回醫療，檢查後發現，造成犬隻脖子利刃般割喉的凶手，竟是一條小小的橡皮圈，以致喉嚨受傷，並形成頸部2公分深傷口。

嘉義縣家畜所所長林珮如表示，獸醫推測該犬隻應是翻咬路邊丟棄的便當盒，因為便當上綁有橡皮圈，狗習慣用嘴巴撐開便當，反而被橡皮圈套住、繫勒頸部，並非人為。

林珮如表示，小狗經清創手術縫合傷口，在家畜所調養3個多月才完全康復，進行絕育手術後，已被愛心人士認養。

林珮如呼籲民眾要做好垃圾分類，不要亂丟便當盒，以免發生流浪犬貓為求生存翻咬垃圾遭便當橡皮圈割喉或勒頭等情事發生。