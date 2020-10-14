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台南溪北最後保齡球館將轉為運動館 明年初開幕
台南溪北最後一間保齡球館新營全朕保齡球館，今年8月底黯然關門，業者今天開始搬移內部設施，未來將斥資數千萬元，搖身一變成為大型運動健身館，預定明年初開幕。
新營中山路上新營全朕保齡球館，民國81年創立，因緊鄰火車站且搭上當時娛樂熱潮，很快闖出知名度，全盛時樓上樓下共有52球道，盛況一時，業者還增闢KTV歌唱娛樂。
不過，隨著保齡球熱退燒且娛樂多元，榮景不再，苦撐多年後，今年8月底關門，
業者原有1千多卷KTV錄影帶原要丟棄，經當地新營區中營里長蔡牧謙奔走，由國立台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授曾吉賢、吳永毅帶領學生運回學校保存，未來用於教學用途。
由於球館地點佳，傳聞要開大型超商、超市等，業者都未證實，後續動向地方關注。沉寂1個多月後，今天上午該球館又有動靜；業者派出大吊車等機具吊離內部一些雜物，將一些大型跑步機等陸續運入，外界傳出可能會開設大型運動場館。
蔡牧謙今中午證實，未來將開設大型運動場館，總投資金額逾數千萬元，目前積極趕工，如果順利，應該明年初會開幕，地方樂觀其成。
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