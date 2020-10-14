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嘉市17日徵才逾2300職缺 健身教練月薪上看6萬

中央社 / 嘉義市14日電

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心17日將在嘉市體育館舉辦大型徵才活動，31家廠商釋出逾2300個職缺，其中知名健身中心開出健身教練等職缺，月薪上看新台幣6萬元。

嘉義就業中心今天表示，這次嘉義市大型徵才活動，開發出許多嘉義在地新廠職缺，包括World Gym嘉義店徵健身教練、健身諮詢專員月薪2.4萬至6萬元，及首間進駐湖子內重劃區的大鼎冷鏈股份有限公司徵門市主管等月薪2.5萬至4萬元，與近期即將開幕的義大利餐廳徵儲備店長等月薪3.2萬至3.6萬元。

嘉義就業中心指出，參加這次徵才活動的廠商還有嘉義當地知名企業，包括耐斯企業股份有限公司、老楊食品股份有限公司，及鄰近的台南知名企業包括台灣積體電路製造股份有限公司、恒大股份有限公司等。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，實體徵才不僅現場選擇性多，也可以直接與廠商面對面，加速成功錄用的機會；求職者找工作前要多花時間了解自己的需求及目標，才能找到適合的工作。

活動當天，在嘉義市立棒球場停車場自上午9時起有免費接駁車，活動詳情及職缺可上台灣就業通網站查詢（https://s.yam.com/twuYW）。

嘉義 健身 徵才活動

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