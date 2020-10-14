遭盜圖賣藥 黃偉哲：只代言台南農特產及公益
台南市長黃偉哲遭盜圖代言推銷耳鳴藥；黃偉哲今天澄清說，他只會代言台南市農特產品及公益活動。
黃偉哲9月接受媒體專訪，秀出在美國哈佛大學攻讀公共行政碩士時收集的紀念杯，卻被台南市政府衛生局發現被盜圖，用於推銷耳鳴藥，盜圖者還宣稱是黃偉哲親自代言。
黃偉哲今天呼籲民眾莫聽信不實廣告謠言，且勿隨意散播假訊息，他只會代言台南市農特產品及公益活動。
市府衛生局發布新聞稿表示，被盜圖受害者不只黃偉哲，新北市長侯友宜也被盜圖代言，衛生局已蒐集相關資料送交調查局台南市調查處調查。
市府人員說，黃偉哲今年9月接受媒體專訪，介紹市長室有一大面帽子牆，還以馬克杯裝飾；黃偉哲更亮出就讀美國哈佛大學公共行政碩士時收集的紀念杯，未料被不肖業者盜圖推銷耳鳴藥。
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