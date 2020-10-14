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80%都是魚肉！ 嘉縣虱目魚麵營養好吃

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（左一）與「民雄老大人動動班」年長者現場體驗製作虱目魚麵。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）與「民雄老大人動動班」年長者現場體驗製作虱目魚麵。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府輔導正鑫水產公司，運用加工無刺的虱目魚漿開發出虱目魚麵新產品，今天上午舉行發表暨公益記者會，並由「民雄老大人動動班」年長者以「西部牛仔網美」之姿代言、走秀，縣長翁章梁表示，虱目魚麵不含澱粉，以80％魚肉、15％雞蛋和少許調味製成，很適合老人食用。

翁章梁現場試做虱目魚麵，並親手餵給在場年長者吃，他說，虱目魚麵擠壓出來，放入滾燙熱水就成條狀，因為有80％的魚漿，稍微咬合就能入口，現在是虱目魚盛產期，呼籲鄉親買魚就要買虱目魚和它的加工品，吃水果就要吃香蕉，大家一起來幫忙農民和漁民

正鑫水產負責人蔡鳳祺現場捐贈嘉義縣慈善團體聯合協會1014支虱目魚麵，象徵「一生一世、平安健康、思慕在嘉、麵麵俱到」，他表示，虱目魚從頭到尾都可以利用，加工品更是五花八門，今年成功開發新配方虱目魚麵主要成分是虱目魚肉及雞蛋，且虱目魚肉纖維多，營養價值高，熱量低。

嘉義縣政府表示，嘉義縣布袋鎮是全國虱目魚重要產銷節點，養殖面積2500公頃，年產量8384公噸，占全國15.5%、全國第三，縣府為穩定水產品產銷、提升漁產附加價值及創造漁民收益，透過輔導及創新產業設備補助，鼓勵漁企業投入創新研發。

縣府輔導團隊至今已陸續開發出去刺全魚、虱目魚一夜干、去刺魚肚、魚嶺（背鰭條）、魚柳（里肌肉）、魚丸、魚捲、魚露、魚酥等加工產品。主廚鄭皓文表示，虱目魚麵原料包解決了一般人對虱目魚多刺、不易料理的印象，透過原料包還能變化出魚麵、魚羹，甚至是苦瓜封、黃瓜封等。

嘉義縣政府輔導團隊開發的虱目魚麵以80％魚肉、15％雞蛋和少許調味製成，營養價值高、好入口。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府輔導團隊開發的虱目魚麵以80％魚肉、15％雞蛋和少許調味製成，營養價值高、好入口。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午舉行虱目魚麵新產品發表暨公益記者會，由「民雄老大人動動班」年長者以「西部牛仔網美」之姿代言、走秀。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午舉行虱目魚麵新產品發表暨公益記者會，由「民雄老大人動動班」年長者以「西部牛仔網美」之姿代言、走秀。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午舉行虱目魚麵新產品發表暨公益記者會，縣長翁章梁（左一）、議員林緗亭（左四）、蔡瑋傑（左五）等人出席參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午舉行虱目魚麵新產品發表暨公益記者會，縣長翁章梁（左一）、議員林緗亭（左四）、蔡瑋傑（左五）等人出席參與。記者陳玫伶／攝影

嘉義 漁民

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