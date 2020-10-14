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南投縣今年增發原住民敬老禮金 年滿60歲以上就發

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府宣布自今年起，増發60歲以上設籍南投縣的原住民重陽敬老禮金500元。記者黑中亮／攝影
南投縣府宣布自今年起，増發60歲以上設籍南投縣的原住民重陽敬老禮金500元。記者黑中亮／攝影

重陽節將至，南投縣老年人口超過9.5萬人，老化比率落在嘉義縣、雲林縣之後，是全國第三，但縣府宣布自今年起，増發設籍南投縣的原住民敬老禮金，凡年滿60歳至64歲的原住民每人發給禮金500元。

南投縣社勞處指出，縣府自2016年起，放寬重陽敬老禮金發放對象，由75歳調降為65歳，並自107年起65歲至99歲每人禮金1,000元；另為保障原住民族權益，今年起滿60歳至64歳共有1541位原住民，將可領重陽敬老禮金500元；另全縣年滿65歲至99歲長者則有9萬3198人；另外百歲人瑞有84人，每人禮金1萬元。總計今年核定發放金額共9528萬餘元。

社勞處表示，今年重陽節為國暦的10月25日，鄉、鎮、市公所將陸續於9月下旬至10月中旬辦理發送作業，通知符合資格的長者到指定地點領取，或由各村里幹事、村里長到府致送禮金。另百歲人瑞則將由縣府親往長者家中發放敬老禮金，若有民眾對於發放作業、時程有疑問，得洽各鄉、鎮、市公所社會課或民政課詢問。

原住民 重陽敬老禮金

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