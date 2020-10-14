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家人是聽障者 他們送600台助聽器給嘉義市
嘉義市聽障者共有2550人，也有越來越多長者面臨聽力受損，元健公司天籟列車與嘉鳳獅子會合作，捐贈單價1萬2千元，共6百台的多功能助聽器給市府，市民只要聽力受損達60到90分貝者，就可免費領取，元健董事長吳少暉說，姊姊是聽障者，從小看她生活的不便，因此希望藉由先進助聽器，建構台灣聽力無障礙環境的願景。
市長黃敏惠、嘉鳳獅子會羅惠美和市議員張秀華等人今參加捐贈儀式，元健天籟列車已捐贈宜蘭市、台南市、嘉義縣、桃園市、高雄市、花蓮縣、新北市等縣市，超過97萬部助聽器。
吳少暉說，姊姊是聽障者，從小看她即便帶助聽器，也只能聽到模糊的3成聲音，生活中常有些不便，因左右耳聽力不同，有時也被人誤會故意不理人，也只能做比較封閉的工作，因此公司全力研發助聽器，希望嘉惠有同樣處遇的弱勢族群。
吳說，免費送給嘉義市的助聽器，可以接藍芽，聽音樂、看劇都不是問題，也以Mp3耳機式設計，任何耳型都方便攜帶，也不像一般助聽器需客製化，並用usb充電，長者不必忙於換電池。
元健公司送給每名里長15張檢測券，發現民眾有聽力障礙就可發放，在憑券前往元健大和直販公司嘉義篩檢，如聽力確有障礙，將免費贈送一台耳寶助聽器。吳少暉今也示範如何檢測聽力，為嘉義市西區里長聯誼會長李振煌檢測。
「有愛的地方就可以化解苦難」，黃敏惠表示，聽障朋友除了家人要付出很多心力外，自己也需付出更多的努力；吳少暉的家人是聽障者，他捐出先進助聽器盡到企業社會責任，不只是愛家人，更愛社會。
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