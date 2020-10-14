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虎尾百歲老樟樹患樹癌命在旦夕 地方盼專業人士救命

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
矗立在雲林縣虎尾鎮安溪里市溪路上的百歲樟樹長得茂密，但最近疑染上樹癌褐根病。記者陳苡葳／攝影
矗立在雲林縣虎尾鎮安溪里市溪路上的百歲樟樹長得茂密，但最近疑染上樹癌褐根病。記者陳苡葳／攝影

矗立在雲林縣虎尾鎮安溪里市溪路上的百歲樟樹，近日有民眾發現葉片枯黃，懷疑樟樹是否生病了，經縣府農業處委請樹醫生診斷，初步研判該樹木罹患有樹癌之稱的「褐根病」，虎尾鎮長丁學忠在臉書上發文請命，盼各界專業人士幫忙，搶救百年樟樹性命。

這顆樟樹聳立在市溪里與林森路一段交叉口，盤根錯節的根枝，粗壯的樹幹，看得出已有相當的生長歷史。安溪里長蔡朝忠說，根據耆老口述，樟樹約有近百年歲數，在1980年代盛行大家樂時期，民眾篤信中獎號碼會出現在各種超自然現象中，吹起一股「求明牌」風氣，當時就有不少人來到這兒膜拜。

年代雖久遠，但樟樹宛如地方守護神，仍屹立不搖的生長，且一旁的石桌石椅更是民眾經常休憩的地方，不過最近被發現，葉片愈來愈枯黃，民眾直覺樟樹染病了，趕緊向外求援，丁學忠說，鎮公所近日會同縣農業處、樹醫生等專家學者為樹診斷，雖查不出罹病原因，但確定該樹疑患有樹癌之稱的「褐根病」。

據了解，褐根病好發在熱帶與亞熱帶地區都市林，對樹木極具威脅，當病菌入侵樹木根部組織，會開始出現破壞性，造成木材組織腐朽，使健康的根敗壞，根系漸而無法吸收土壤中養分，如葉片逐日枯黃，顯示病菌已存在一段時間，最後樹木若失去支撐力，恐還有傾倒的安全疑慮。

丁學忠表示，目前公所聽從專業建議，緊急採取措施，先在樹根周邊定位鑽洞，並施以藥劑治療，試著讓根部組織吸收，觀察病況發展，也持續為百年樟樹請命，希望各界專業人士能夠幫忙，一起搶救老樟樹，莫讓地方的守護神就此倒下。

近日有民眾發現虎尾百年樟樹葉片枯黃，直覺樹木生病了，經樹醫生診斷，研判樟樹罹患褐根病。記者陳苡葳／攝影
近日有民眾發現虎尾百年樟樹葉片枯黃，直覺樹木生病了，經樹醫生診斷，研判樟樹罹患褐根病。記者陳苡葳／攝影
患褐根病的百年樟樹因根系漸而無法吸收土壤中養分，葉片逐日枯黃。記者陳苡葳／攝影
患褐根病的百年樟樹因根系漸而無法吸收土壤中養分，葉片逐日枯黃。記者陳苡葳／攝影
虎尾鎮長丁學忠在臉書上發文請命，盼各界專業人士幫忙，搶救安溪里百年樟樹性命。圖／虎尾鎮公所提供
虎尾鎮長丁學忠在臉書上發文請命，盼各界專業人士幫忙，搶救安溪里百年樟樹性命。圖／虎尾鎮公所提供

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