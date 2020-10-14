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台南古蹟歷史建築申請補助 文化部核定1.5億

中央社 / 台南14日電

台南市文化資產管理處今年持續向文化部申請補助，截至9月底，已在古蹟歷史建築類獲得13案，近新台幣1.5億元補助。加上市府編列、所有權人自籌，總經費逾2.8億元。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，古蹟歷史建築類是B類文化資產，文化部文化資產局今年9月底已核准台南市提出補助申請13案，共新台幣1億4627萬元；市府另編列9371萬元，所有權人自籌4165萬元，總經費逾2.8億元。

台南市今年獲B類補助計畫，調查研究與修復再利用類有「歷史建築延平郡王祠」「市定古蹟麻豆林家三房祖厝」等2案。修復設計案有「歷史建築原龍崎庄長官舍」「歷史建築原保證責任歸仁信用購買販賣利用組合辦公廳舍」等2案。

修復工程類有「國定古蹟台南孔子廟以成書院暨崇聖祠修復工程」「市定古蹟原台南高等女學校本館修復工程」「歷史建築永康飛雁新村傳原通訊所修復工程」「歷史建築原台南陸軍偕行社修復工程」「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」，以及「直轄市定古蹟台南石鼎美古宅修復工程」等6案。

另外，「109-110年度台南市具文化資產潛力標的複查追蹤及分級計畫」「109年度台南市有形文化資產小型修繕計畫」「109年度台南市文資防護專業服務中心」等3案，也獲得文資局補助。

文資處表示，石鼎美古宅、麻豆林家三房祖厝、台南神學院及歸仁信用組合辦公廳舍等4處私有文化資產，所有權人主動向文資處諮詢瞭解文資保存實務，表達對自身有形文化資產的珍惜與重視，更和市府聯手向文化部爭取補助，展現積極保存文資的態度與意願。

「109年度台南市有形文化資產小型修繕計畫」則是擴充台南市原本既有對古蹟歷史建築的小額補助，以日常維護延長古蹟歷史建築的使用年限，減少未來大修機會，降低整體維護成本。

歷史建築 國定古蹟 修復

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