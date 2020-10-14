曾文水庫清淤量創新高 盼助恢復庫容

因今年汛期雨量偏少，曾文水庫至今蓄水情況不理想，南區水資源局除了展開灌溉管理節水調度，也採多元工法加強清淤工作，今年已清淤376.25萬立方公尺，創歷年新高。

因今年汛期的降雨偏少，有效容量為5億849萬立方公尺的曾文水庫，上午的蓄水量約1億6412萬立方公尺，蓄水率約32%，與往年同期相比偏低，汛期即將結束，農業灌溉用水調度備受關注。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天表示，南區水資源局與嘉南農田水利會合作推動灌溉管理，加強節水調度，目前台南的供水一切正常，南水局會密切監控水情，以滾動式檢討隨時因應。

鄒漢貴指出，曾文水庫於民國62年完工啟用，截至108年底的累積淤積量約2.95億立方公尺，其中在98年莫拉克風災時就淤積達9108萬立方公尺。

他說，曾文水庫在莫拉克風災前的年平均清淤量約22萬立方公尺；莫拉克風災後至105年提高至139萬立方公尺。106年至109年的年平均清淤量243萬立方公尺，今年更加強清淤力度，從1月至10月11日已清淤376.25萬立方公尺，創歷年新高。

鄒漢貴指出，目前曾文水庫清淤作業採多元工法，上游段以挖土機進行陸挖，庫區則以船、管線進行抽泥輸送，減少庫區淤積，希望讓水庫可早日達到進出平衡，甚至進一步逐年恢復庫容。