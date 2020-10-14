快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市滿千送百活動，每天都吸引人潮來兌換現金。記者李承穎／攝影
嘉義市滿千送百活動，每天都吸引人潮來兌換現金。記者李承穎／攝影

嘉義市府編列1千萬經費振興經濟，推出在嘉義「滿千送百，現金加碼」活動，從9月1日開始，市民憑在嘉市消費3千元，可兌領現金300元，目前共2萬8千人次申請，累計金額已達8百多萬，餘額只剩170萬左右，市長黃敏惠說，請市民踴躍申請，1千萬元領完為止。

黃敏惠表示，延續嘉義市購物節2.26億元的買氣，今年9月1日開始「滿千送百，現金加碼」活動，僅限嘉義市民，希望藉此提振內需，積極促進市區店家經濟再衝一波，兌領活動受到民眾熱烈支持，每個上班日上午9點半開始抽取號碼牌，民眾提早2個小時就到現場排隊等候。

市府建設處表示，兌領作業開放6個櫃台，中午不休息，由於必須協助民眾檢核發票並做系統登錄等工作，每日限量500號，預計兌領活動將於下周一左右兌領完畢。

為了方便民眾掌握「滿千送百」剩餘金額以及每日辦理的叫號進度，市府建設處在市府官網上以及愛嘉義APP上直播，民眾抽完號碼牌後，可以隨時上網或在APP上查詢辦理進度，不用在現場等候，以節省時間。剩餘金額也與官網及APP同步連線，民眾可以隨時掌握。

建設處表示，民眾捐出的消費發票，已累計金額約9716萬元，超過10萬張的發票，將於活動結束後全數捐給嘉義市社福團體，期待用經濟創造的愛心力量，嘉惠更多需要幫助的弱勢族群。

嘉義市滿千送百活動，每天都吸引人潮來兌換現金。記者李承穎／攝影
嘉義市滿千送百活動，每天都吸引人潮來兌換現金。記者李承穎／攝影
嘉義市滿千送百活動，每天都吸引人潮來兌換現金。記者李承穎／攝影
嘉義市滿千送百活動，每天都吸引人潮來兌換現金。記者李承穎／攝影

嘉義 發票

延伸閱讀

嘉市107歲人瑞健康如昔 黃敏惠：以她為榮

嘉義市搖滾音樂祭開唱 今晚「宇宙人」壓軸演出

10歲「國慶寶寶」 母：他當初一早就像趕著出來升旗

林聰明當玉山國中校友會理事長 珍藏黃檀木拍賣做基金

相關新聞

嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

嘉義市府編列1千萬經費振興經濟，推出在嘉義「滿千送百，現金加碼」活動，從9月1日開始，市民憑在嘉市消費3千元，可兌領現金...

疫情下空服員年曆曝光 長榮空姐與三太子同框

鎖吶、鐘聲、鼓聲…今年的北港朝天宮很是特別，28位長榮空服員在全球疫情肆虐下，走進朝天宮進行2021年年曆拍攝。除了朝天宮廟會陣頭人員外，北港南陽國小電音三太子社團也加入拍攝行列，讓空姐首度與三太子同框，祈求疫情下國泰民安。

投訴台南宮廟占據防火巷 疑與官方關係好檢舉8年無下文

台南市永康區讀者昨天向本報投訴，住家隔壁遭違章興建鐵皮屋宮廟與金爐，緊鄰住戶，102年向市政府工務局檢舉「確認是違建」，...

可麗餅叔叔26萬里傳愛 難忘日本海嘯孤兒

「人生有苦有甘，只要努力，現在的苦就能成甘！」9年前趙鍵斌的發心，與賣可麗餅的黃仁鴻一拍即合，走進育幼院、養老院、監獄、...

小人物大故事／從育幼院到災區 可麗餅叔叔傳愛

「人生有苦有甘，只要努力，現在的苦就能成甘！」9年前趙鍵斌的發心，與賣可麗餅的黃仁鴻一拍即合，走進育幼院、養老院、監獄、...

雲林香蕉促銷 藍綠各找通路

雲林秋冬蕉每年10月上市，今年產量過剩，價格走低，為幫助蕉農，藍綠分頭齊拚內外銷通路，立委劉建國12日偕農委會加碼媒合5...

讀者投訴／檢舉宮廟違建 排隊8年未拆

台南市永康區讀者昨天向本報投訴，住家隔壁遭違章興建鐵皮屋宮廟與金爐，緊鄰住戶，102年向市政府工務局檢舉「確認是違建」，...

黃偉哲、侯友宜成了被害人 南市衛生局移市調處查不法

有臉書流傳台南市長黃偉哲代言治療耳鳴產品圖片，南市衛生局發現不只黃偉哲受害，新北市長侯友宜也被盜圖代言。台南市衛生局率先...

影／搶救蕉農 金門縣採購雲林蕉「逗銷」今封箱啟運

雲林秋冬蕉每年10月上市，今年產量過剩，價格走低，甚至出現滯銷情形，縣長張麗善今天下午至莿桐果菜生產合作社，將縣府媒合銷...

官方現場直播台南學甲爐渣 一起監督清理過程

各界關切的學甲爐渣案，從9月4日清理以來，已清理出近萬公噸爐渣粒料，並在12日起直播現場清理狀況...

草嶺打造首座森林療育示範基地 台大將進行人體實驗

草嶺素有雲林縣後花園的美稱，擁有豐富地質景觀和自然環境，雲林縣府委託台大實驗林將以1年進行生態資源盤點，建立完善的森林生...

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台南市議員林燕祝今天指國慶焰火雖然耗費可觀的人力物力，卻因交通接駁出問題讓民眾罵翻，以為可以帶動台南觀光的永續發展，事實...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。