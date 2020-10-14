嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

嘉義市府編列1千萬經費振興經濟，推出在嘉義「滿千送百，現金加碼」活動，從9月1日開始，市民憑在嘉市消費3千元，可兌領現金300元，目前共2萬8千人次申請，累計金額已達8百多萬，餘額只剩170萬左右，市長黃敏惠說，請市民踴躍申請，1千萬元領完為止。

黃敏惠表示，延續嘉義市購物節2.26億元的買氣，今年9月1日開始「滿千送百，現金加碼」活動，僅限嘉義市民，希望藉此提振內需，積極促進市區店家經濟再衝一波，兌領活動受到民眾熱烈支持，每個上班日上午9點半開始抽取號碼牌，民眾提早2個小時就到現場排隊等候。

市府建設處表示，兌領作業開放6個櫃台，中午不休息，由於必須協助民眾檢核發票並做系統登錄等工作，每日限量500號，預計兌領活動將於下周一左右兌領完畢。

為了方便民眾掌握「滿千送百」剩餘金額以及每日辦理的叫號進度，市府建設處在市府官網上以及愛嘉義APP上直播，民眾抽完號碼牌後，可以隨時上網或在APP上查詢辦理進度，不用在現場等候，以節省時間。剩餘金額也與官網及APP同步連線，民眾可以隨時掌握。