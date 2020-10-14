南市8米以上路口孔蓋抗滑要達標 3年投入12億

「道路殺手」人手孔蓋嚴重影響機車騎士。台南市政府將要求8米以上路口路面上孔蓋抗滑值需符合50BPN規定，預計改善2萬5000個孔蓋，總經費新台幣12億元，預計3年逐步達標。

台南市政府推動路平專案，每年編列數十億元經費維護道路平坦舒適，更重視道路交通安全；其中，路面上孔蓋容易打滑造成騎士生命威脅狀況。

台南市政府工務局表示，自今年1月起要求各管線單位，面積大於900平方公分的新設孔蓋，或路平專案、市道及大區道路面改善工程，無法配合下地的孔蓋抗滑值都需大於等於50BPN，目前已改善328個孔蓋。

為徹底執行「孔蓋達到抗滑值大於50BPN的安全係數」，工務局要求各管線單位針對8米以上路口面積大於900平方公分孔蓋，如實調查需改善數量；自民國110年起預計以3年為目標，每季辦理滾動式列管檢討，將需改善孔蓋抗滑值逐步提昇至50BPN以上；8米以上路口如抗滑值無法改善至50BPN以上者一律要求下地。

另外，執行路平專案的道路也要求各管線單位原則必須孔蓋下地，待日後依需求再以人手孔新工法規定提升至路面；這項措施除縮短施作工期外，道路滾壓及拉平可更確實，以達到提升路面品質及使用年限。