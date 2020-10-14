疫情下空服員年曆曝光 長榮空姐與三太子同框

鎖吶、鐘聲、鼓聲…今年的北港朝天宮很是特別，28位長榮空服員在全球疫情肆虐下，走進朝天宮進行2021年年曆拍攝。除了朝天宮廟會陣頭人員外，北港南陽國小電音三太子社團也加入拍攝行列，讓空姐首度與三太子同框，祈求疫情下國泰民安。

長榮空服員愛心年曆即將邁向第十年，創辦人林佳楓表示，這可能是疫情下唯一一本空服員月曆。首度結合廟會文化，邀請資深畫師陳威龍為每一位參與陣頭表演的人畫出一張張動人的臉譜。

穿著傳統旗袍的空姐首度與小小三太子同框。林佳楓授權提供

今(14)日上午十點結合年曆正式開賣，朝天宮前開放民眾參與，會中搭配陣頭文化表演還有參與拍攝的空姐現場走秀，為2021年年曆開賣造勢。

2021年，長榮空姐愛心年曆定調在「媽祖文化與空姐旗袍的相遇」，整個拍攝期間長達四個月，還碰上梅雨季節，攝影師表示，在陰雨綿綿的時節，只要一到拍攝日，雲林的天氣常常都會突然放晴，在拍完才開始下雨，讓林佳楓笑道，或許真的有神蹟在保佑拍攝能順利進行。