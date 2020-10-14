投訴台南宮廟占據防火巷 疑與官方關係好檢舉8年無下文

台南市永康區讀者昨天向本報投訴，住家隔壁遭違章興建鐵皮屋宮廟與金爐，緊鄰住戶，102年向市政府工務局檢舉「確認是違建」，但8年過去沒動靜，上月再陳情昨天收到市府回覆指「因非優先拆除違章，還是要排隊等候」。投訴者質疑違建近10年還不知何時拆除，質疑難道要發生火災才來善後？因去年廟會時市長黃偉哲到場、立委送花圈祝賀，懷疑「因關係良好才沒事」。

市長黃偉哲表示，這件多年陳情案，市府相關單位會詳細調查清楚，確定陳情內容是否屬實。他說，縣市長經常有地方廟會邀請，有參加廟會跑攤不代表就有護身符，如果違建該拆，還是要拆。

宮廟黃姓負責人則表示，宮廟合法成立30多年，蓋在自家土地上，鄰居多年前就檢舉，但內容完全不是事實。

投訴讀者指出，違章建築地點位於台南市永康區中華二路巷弄兩棟建築間的防火巷上，他到地政事務所確認是建在防火巷上，金爐還設在路燈與住戶邊，一旦發爐焰火就可能延燒，相當危險。但市府的回覆雖也認為是違建，但不屬優先拆除，

「工務局人員說他們也無法處理，只能照著流程，就一直要等下去，是否要等到隔壁違建因為燒金紙造成火災,燒死人才願意處理？」