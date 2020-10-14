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可麗餅叔叔26萬里傳愛 難忘日本海嘯孤兒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
可麗餅叔叔趙鍵斌（前右一）與黃仁鴻（前右二）四處做公益，傳遞愛的故事。圖／趙鍵斌提供
可麗餅叔叔趙鍵斌（前右一）與黃仁鴻（前右二）四處做公益，傳遞愛的故事。圖／趙鍵斌提供

「人生有苦有甘，只要努力，現在的苦就能成甘！」9年前趙鍵斌的發心，與賣可麗餅的黃仁鴻一拍即合，走進育幼院、養老院、監獄、偏鄉小校，帶進餅香、傳達受刑人與子女愛的故事，並勉勵弱勢孩子；也到越南、日本311災區，用可麗餅溫暖人心。車上里程寫著26 萬公里，每里都是愛。

2011年春節前趙鍵斌領到了10萬元的年終獎金，發願要用來幫助育幼院小朋友，要捐款？還是用其他方式？他走進台中大肚夜市，循香來到黃仁鴻的攤位，看到排隊人龍以及小朋友吃著可麗餅的歡樂與幸福模樣，加上製作過程不用任何油，決定用可麗餅做公益。黃起先還猶豫，但快收工時決定撩落去。

就這樣，第1個春節9天假期跑了5家育幼院，免費請院生吃可麗餅，與小朋友聊天中，知道部分家長都是受刑人，以及發現隔代教養的問題，範圍逐漸擴及到養老院、監獄、偏鄉小校。趙鍵斌並分享所見所聞人生故事，也把人母希望在監獄受刑的兒子能痛改前非，萬一出獄後，若她已過世，能好好照顧子女，以便有臉見祖先的期望轉告。

趙鍵斌與黃仁鴻透過可麗餅公益之旅，傳遞家屬期待與愛的故事，也將這樣的故事分享學生。為了公益之旅而買的1輛廂型車，到目前已經跑了26萬多公里。

「很後悔自己會日語，至今仍忘不了日本311海嘯孤兒悲劇。」可樂餅公益之旅啟動沒多久，日本發生311海嘯悲慘事件，趙鍵斌與黃仁鴻同年7月來到災區，透過可麗餅傳遞愛心。「叔叔，我要巧克力，另爸爸要藍莓、媽媽要草莓。」、「爸媽在哪裡？」、「他們開著車滑入海裡，一直沒有上來；母親之前和我約定，若走失就向他人要1束花並搖著花，她就會看見。」

黃仁鴻做了3個可麗餅給這名7歲小朋友，由趙鍵斌陪同到海邊，小弟弟跪在地上大哭起來，對著海搖晃起可麗餅，「叔叔! 若爸媽漂到台灣，請你告訴他們，雖然已在天國，但我會很有勇氣活下去，我現在已會綁鞋帶了！」一說起也哭成淚人兒的趙鍵斌，至今仍無法忘懷。他們到2013年止，總共去了日本災區5次；2017、2018年也去了越南，將關懷擴大到東南亞。

趙鍵斌把許多可麗餅的故事集結成書，「散播愛與勇氣的可麗餅：觸動你我的62個故事」、「二小時的幸福：散播愛與勇氣的可麗餅2」，分享生命故事。趙鍵斌看到偏鄉小校孩子沒有零食吃，3年前起進口智利天然日曬的葡萄乾，經朋友協助，免費贈送給孩子吃。他感謝多年來身旁友人與單位的贊助，才能持續走下去，未來的腳步不會停歇。

黃仁鴻四處做公益，透過可麗餅傳遞幸福與愛的故事。記者鄭惠仁／攝影
黃仁鴻四處做公益，透過可麗餅傳遞幸福與愛的故事。記者鄭惠仁／攝影
可麗餅叔叔趙鍵斌到偏鄉學校做公益，傳遞愛的故事。記者鄭惠仁／攝影
可麗餅叔叔趙鍵斌到偏鄉學校做公益，傳遞愛的故事。記者鄭惠仁／攝影

日本 育幼院 偏鄉

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