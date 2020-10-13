南鐵地下化抗爭落幕 黃偉哲最感謝拆遷戶的犧牲

台南鐵路地下化工程用地取得延宕多年，今天落幕，市長黃偉哲代表市民表達感謝，他最要感謝的是拆遷戶的犧牲，也感謝市民的耐心，以及執法人員跟鐵道局工程人員的辛苦。黃偉哲覺得這段時間，沒有一方是贏家，市府會記取此教訓，未來對重大公共工程用地的取得，會花更多的時間去和市民溝通。

黃偉哲說，南鐵地下化工程，10多年來，說真的，對拆遷戶來講，他們失去了房子，雖然得到一些補償；但對於市民來講，也已經等了十幾年，期間所衍生的交通問題、碳排問題，甚至交通事故不斷等問題，對全體市民來說，各方都不是贏家。對政府來講，因為工程延宕，整個工程的預算經費也增加，也加重債務負擔。

黃偉哲表示，此案給台南市政府的教訓就是，日後對於任何重大公共工程的用地取得，政府必須再花更多時間去溝通、去協調，一定要把溝通、協調做好，將來用地取得才會平順，這個教訓，市政府會努力學習。