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影／搶救蕉農 金門縣採購雲林蕉「逗銷」今封箱啟運

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣莿桐鄉生產的烏龍蕉是香蕉市場的佼佼者，口感有別一般，Ｑ彈香甜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉生產的烏龍蕉是香蕉市場的佼佼者，口感有別一般，Ｑ彈香甜。記者陳苡葳／攝影

雲林秋冬蕉每年10月上市，今年產量過剩，價格走低，甚至出現滯銷情形，縣長張麗善今天下午至莿桐果菜生產合作社，將縣府媒合銷至金門縣的首批香蕉封箱，並透過視訊感謝金門縣長楊鎮浯號召採購及運銷，讓蕉農重展笑顏。

今年颱風過門不入，風雨少，各地香蕉盛產，不過也造成價格崩落，莿桐果菜生產合作社理事主席蘇明利說，今年外銷日本的訂單少了近一半，約減少5、6成，預期情況會持續至明年農曆年前。

蘇明利說，香蕉市價從去年每公斤約20、30元，跌落至目前每公斤約7、8元，蘇明利苦笑地說，「農民含淚、血本無歸，每公斤得10元以上收益才會打平」，幸有政府伸援手，為蕉農找銷路。

9月底甫和雲林縣合作高粱契作的金門縣，也在縣長張麗善媒合下，率先採購7200公斤烏龍蕉，今天完成首批480箱1貨櫃啟運，張麗善透過視訊向金門縣長楊鎮浯道謝，也展示準備出貨的香蕉，預計2天後即抵達金門縣。

楊鎮浯透過視訊表示，雲林縣外銷日本的烏龍蕉，一直是香蕉市場的佼佼者，品質優良又好吃，此次香蕉透過金門縣府牽線，交由金門縣農會「逗銷」，讓金門縣民都有機會品嘗最美味的香蕉，也期透過此次「蕉流」，和雲林縣有更多合作機會。

張麗善表示，雲林縣政府相繼推出團購方案，累計至今已有許多單位購買1382箱，約2萬730公斤採購量，包括wpd達德能源集團、明基材料公司等企業也紛紛響應，其中達德能源集團將所採購的880箱香蕉，全數捐予縣內國中小學生供應營養午餐。

張麗善說，然香蕉量仍過剩，歡迎有意採購的公部門、各公司行號及團體，可聯繫林內鄉農會、莿桐果菜生產合作社或新光果菜生產合作社訂購。

雲林縣長張麗善媒合金門縣採購7200公斤烏龍蕉，今天完成首批香蕉封箱啟運。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善媒合金門縣採購7200公斤烏龍蕉，今天完成首批香蕉封箱啟運。記者陳苡葳／攝影
金門縣採購7200公斤烏龍蕉，今天已完成封箱啟運，預計2天後抵達金門縣。記者陳苡葳／攝影
金門縣採購7200公斤烏龍蕉，今天已完成封箱啟運，預計2天後抵達金門縣。記者陳苡葳／攝影

香蕉 金門 張麗善

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