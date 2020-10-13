有溫度！台南六甲發表手繪老屋地圖 推人文觀光小旅行

台南六甲區公所為讓旅客來六甲踏青有更多選擇，推出六甲悠活之旅老屋風華觀光地圖，老屋地圖設計以公所員工用色鉛筆手繪的15間老屋為主題，區長陳啟榮題詩詞為輔，並結合大眾運輸，觀光旅遊、美食等，有公車時刻表，觀光美景踩點，美食小吃選擇，古廟參拜等標示，及地方產業越光米、火鶴花，落羽松景點推廣，還特別追加災害避難點標示，是一幅多樣化、多功能的導覽文宣地圖。

六甲區長陳啓榮表示，發展六甲觀光旅遊景點是願景之一，六甲是人文、歷史、藝術結合的好所在，可以推廣的觀光景點不計其數，製作老屋風華地圖，是希望民眾來六甲旅遊之餘，能多了解六甲在地人文，將收穫和親朋好友分享，帶更多人來六甲觀光。

六甲區公所已陸續推出美食導覽地圖、觀光旅遊地圖到近期的老屋風華明信片、寺廟風情明信片發佈等，以及蘇俊雄大法官故居申請名人故居掛牌成功，顯現六甲好山好水，地靈人傑，推廣六甲觀光，讓遊客可以按圖索驥來一趟六甲深度小旅行。