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官方現場直播台南學甲爐渣 一起監督清理過程

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環局直播學甲爐渣案現場清理，結合民眾監督清理過程。圖／擷取直播畫面
台南市環局直播學甲爐渣案現場清理，結合民眾監督清理過程。圖／擷取直播畫面

各界關切的學甲爐渣案，從9月4日清理以來，已清理出近萬公噸爐渣粒料，並在12日起直播現場清理狀況，台南市環保局歡迎關心的民眾共同監督清理過程。

台南市環保局表示，現場清理的直播畫面提供了多個視角，透過網路，可以清楚看見挖土機鏟挖的一舉一動、一旁等待載運的大貨車以及周邊的環境。另一畫面下方的相關檔案，則有學甲農地清運日誌，點入即可掌握最新進度。

環保局強調，原本明祥馨公司是提送2年的清理計畫，經評估後嚴格要求在180個工作天內清運完畢。環保局次重申，學甲爐碴案雖發生在多年前，但環保局是權責機關，職責所在一定會以嚴肅、積極的態度去處理，更會要求業做好防護措施，杜絕二次污染。

學甲爐渣事件爆發在2015年，南市環保局表示，當時農政相關單位已封存所有可能受汙染的稻穀，同時也抽樣檢驗重金屬含量，鎘、汞、鉛均未檢驗出來，其餘的重金屬量也都低於國內外農產品背景值。相關資訊可見農委會農糧署網站農業新聞。

直播 農委會

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