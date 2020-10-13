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影／南鐵地下化拆遷工程延宕多年 陳家終於拆除

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化工程最後兩戶拆遷戶今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家同意自行搬遷，全家含淚走出家門，結束與老家近半世紀的感情，等待所有抗議群眾與媒體離開後，工程人員開始出動怪手將陳家拆除，現場留守學生只能大聲抗議，警方在一旁戒備待命防止意外發生，怪手將陳宅敲除確定不能使用後隨即停止拆除離去。陳家門口則是有許多支持者前來聲援，還掛上白布條抗議政府強拆民宅，場面一度火爆。

台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶下午順利完成拆遷，最後一戶反鐵路東移自救會會長陳致曉的住家，在家人完成家具搬以後，陳母對房子做最後的告別，流淚不止，在下午將近三點陳家人離開後，鐵工局也馬上展開拆除作業，延宕多年的台南鐵路地下化拆遷工程終於完成。

台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，許多支持民眾前來陳家聲援。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，許多支持民眾前來陳家聲援。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，許多支持民眾前來陳家聲援。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，許多支持民眾前來陳家聲援。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化工程今天展開強拆工程，反鐵路東移自救會會長陳致曉家搬遷後，南鐵工程人員立即進駐進行拆遷作業。記者劉學聖／攝影

鐵路地下化 自救會 陳致曉

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