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抗爭逾9年終落幕 台南鐵路地下化工程大事記
交通部鐵道局中部工程處今晨發動奇襲，在大批警力戒護下，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶，為長達9年多的南鐵抗爭史劃下句點。以下是這項工程大事記。
．1991年6月-開始辦理可行性研究。
．1993年10月-行政院公共建設督導會報第35次委員會議同意辦理計畫。
．2009年9月-行政院核定計畫。
．2010年8月-鐵路地下化工程啟動。
．2013年2月-台南市政府舉辦鐵路地下化工程技術論壇。
．2014年4月-台南市政府召開都市計畫公開展覽說明會，力推南鐵案。
．2015年3月-台南鐵路地下化拆遷戶照顧住宅動工。
．2016年9月-內政部核定都市計畫變更，台南鐵路地下化定案。
．2016年10月-台南鐵路地下化開跑，仁德段周邊實施拆除作業。
．2018年2月-台南鐵路地下化拆遷戶照顧住宅完工。
．2019月5月-台南鐵路地下化全線展開強制拆除作業，但因部分拆遷戶反對，暫緩拆遷。
．2020年6月-鐵道局在台南市東區執行首波強制拆除，強拆沿線拒遷戶中的1戶。
．2020年7月-鐵道局在台南市東區執行強拆自救會長陳致曉住家，遭遇強烈抗爭，無功而返。
．2020年10月-鐵道局突擊，強制拆除最後拒遷的3戶。
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