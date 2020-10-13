草嶺打造首座森林療育示範基地 台大將進行人體實驗

草嶺素有雲林縣後花園的美稱，擁有豐富地質景觀和自然環境，雲林縣府委託台大實驗林將以1年進行生態資源盤點，建立完善的森林生態資料，並將徵求50名志工協助進行「森林醫學」人體實驗，打造雲林縣第1個森林療育基地。

雲林縣府今天邀請台大農學院長盧虎生等人舉辦「草嶺石壁森林療育基地」計畫說明會，古坑鄉長、村長及草嶺社區發展協會參加。盧虎生指出，台大實驗林團隊將對草嶺進行基礎生態及遊客生理反應調查，建立基本健康數據，並將這些數據、環境資料編列成社區自有教材和課程，透過計畫讓草嶺石壁成為全國森林療育示範基地與發展重鎮，帶動國民健康。

縣長張麗善表示，「森林療育」是近年最夯的健康議題，和森林浴不同的是加強用科學方式驗證森林功效，透過專人引領「森林療育活動」感受自然的力量，透過身體感官與自然接觸，釋放平日工作壓力，台大實驗林團隊在溪頭完成森林療育可降低心血管風險，期待引進同樣的實驗在草嶺推動「草嶺石壁森林療育基地」計畫。

張麗善表示，草嶺的雲嶺之丘、五元兩角，峭壁雄風、幽情谷、萬年峽谷、蓬萊瀑布、水濂洞、九芎神木、杉林步道及木馬古道等具發展國際觀光潛力，未來將委託台大預計以1年在石壁「雲嶺之丘」、「杉林步道」與「木馬古道」3個區域進行植物、昆蟲、鳥類、土壤等生態資源盤點，並監測雨量、氣溫、濕度、負離子及PM2.5濃度等環境基礎資料，為推動健康旅遊做好準備。

文化觀光處長陳璧君也說，除建立環境生態資料，並也將進行「森林醫學」的研究，台大實驗林規畫「森林療育步道體驗及量測」，將用心脈儀、血氧濃度儀、身體組成分析儀及心理指標量表等評估介面來量化實測草嶺石壁的森林環境對改善人體心理及生理上的實質效果。