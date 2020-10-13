世界銀牌得主台南「果醬男孩」 教做蜂蜜柚香果醬DIY

台南市柳營區新農人林韡勳7年前開始致力研發果醬，與在地果農合作，運用當令水果製成純手工果醬，並自創品牌「甜玉軒」，林韡勳在今年的英國世界柑橘類果醬大賽勇奪「男生手作果醬組」、「使用酒類食材組」及「使用有趣食材組」三面銀牌，7年磨成一劍，成就非凡。

林韡勳認為自己生長在台南很幸運，因為台南物產豐富，水果風味極佳，讓他參賽擁有先天優勢，其中一款得獎果醬便是使用家鄉的「旭山橙」加工製成。

他說，台南的水果就像是一顆顆璞玉，好好加以雕琢就能變成美玉，也就是美味的果醬，能給予吃了果醬的人有幸福的感覺，因此他以「甜玉軒」作為品牌。

林韡勳親自拜訪許多青農的果園，了解食材的特性和風味，並與數十位在地青農合作開發了多款果醬，包含純粹燈籠果醬、麥芽紅龍果醬、馬告鳳梨果醬、愛文芒果果醬、純粹桑葚果醬、蜂蜜柚香果醬等，期望透過果醬為台南的水果加值。

剛開始自創品牌時，為如何提升知名度感到苦惱，後來透過台南市政府農業局新農人計畫輔導，到各大百貨公司擺攤推廣，漸漸嶄露頭角，獲得「果醬男孩」的封號。

林韡勳除了推廣手工果醬，還在後壁、新營、柳營、下營、六甲等地的國小家政課教學，也常擔任食農教育活動的講師，把握每一個機會向消費者行銷台南優質的農產品。