影／再見祝山 林鐵邀多位耆老懷念車站美好時光

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天上午於嘉義縣阿里山祝山車站舉辦「再建祝山」改建紀念活動，邀多位在地耆老、祝山車站前站長、前司機員等跨世代長官到場見證歷史，氣氛溫馨感人，並於11點46分啟動改建前最後一班蒸氣列車，預計17個月後提供更優質、環境友善節能車站。

林鐵及文資處表示，祝山車站位於海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建的第一條登山鐵路，於民國75年興築完工，處長黃妙修表示，祝山車站因建築年代久遠，功能已不符現代國內外遊客需求，將於明天啟動重建工作，提升服務品質。

林鐵及文資處表示，新的站體以雲霧繚繞山巒意象為設計發想，利用車站自然的地形坡度，將車站月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，透過白色的雲浪造型屋頂整合規畫，讓陽光可自然穿透灑落整個車站空間，也將增加無障礙設施、美學及各項服務設施。

前站長曾德宏表示，他於民國81年到祝山車站，從列車長當到站長，直到97年退休，將近20年時間都在這裡，到山下反而不習慣，因許多遊客會搭火車到祝山看日出，舊月台需要更大的空間，加上祝山車站階梯較陡又沒有無障礙設施，改建後可解決這些問題，也慶幸保留祝山車站圓弧月台特色。