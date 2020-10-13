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人瑞彎腰及地健走唱歌 翁章梁探視3人發重陽禮金驚呼
25日重陽節，嘉義縣長翁章梁上午分別探視民雄、六腳及水上鄉3位人瑞，送9千元敬老禮金及總統金鎖片，101歲阿嬤郭忍唱日本歌；百歲陳黃玉秀數算禮金不含糊；101歲陳劉梅珠表演彎腰及地蹲下起立，起身快步往前，嚇得翁章梁及立委陳明文趕緊拉回阿嬤，誇說「走那飛咧！」笑翻賓客。
3位人瑞耳聰目明，行動自如，翁章梁直呼不簡單，祝福身體健康，快快樂樂呷百二。翁章梁先到民雄鄉中央村探望101歲郭忍，送禮金，為她戴金鎖片，扶她的手切蛋糕，郭忍兒孫滿堂，大家一起為她獻上祝福，郭忍丈夫與在糖廠工作丈夫，生育5子3女，除行走較不便，身體健康，個性開朗，看到縣長，開心唱日本歌，介紹歌曲描述日治時代男子上戰場打仗故事。
翁章梁隨後由六腳鄉長陳川崎陪同到魚寮村，探視百歲陳黃玉秀，陪阿嬤開心數算禮金，翁問阿嬤幾張?阿嬤說，「好像9張」，大家笑開心，阿嬤與長子家人同住，三代同堂，年輕挑扁擔走路到朴子、義竹賣東西，現在除右耳些微重聽，還能種地瓜除草。
接著與立委陳明文、蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、黃榮俊，到水上鄉民生社區長照據點探視101歲陳劉梅珠，劉敬祥帶來1顆要價40元的日本葡萄，請長照中心老人吃，與女兒同住的陳劉梅珠，個性隨和友善，手腳靈活，當場表演彎腰及地，蹲下起立，起身快步往前走。
翁章梁強調，重陽就是敬老愛老，老人家一輩子為家庭和這塊土地打拚，對社會很大貢獻，今年他推動運動營養元年，希望長輩活得尊嚴，健康快樂過生活，全縣102位人瑞，其中40人滿百歲，62人超過百歲，男性30人，女性72人，敬老禮金19至23日發放，65至89歲每人3千元，90至99歲6千元，百歲以上9千元，還有總統與衛福部合贈金鎖片。
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