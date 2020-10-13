嘉市西區獲選台灣經典小鎮 市府推抽Gogoro S3及iPhone

嘉義市西區今年獲選為交通部觀光局2020年台灣經典小鎮，嘉市府為延續觀光熱潮，端出行銷旅宿雙重優惠活動，遊客即日起至今年11月1日截止，到嘉義市旅遊住宿，即可參加雙重抽獎活動，有機會抽Gogoro S3電動機車及iPhone 11等。

市府觀光新聞處指出，西區入選的景點包括臺鐵嘉義車站、嘉義文化創意產業園區、台灣花磚博物館、嘉油鐵馬道、北香湖公園、西市場等地，是漫步出遊的好去處，10月初在北香湖公園展出的全國最大夜遊光影藝術展「2020光織影舞」，更是吸引網美、遊客IG、臉書打卡。

活動期間來嘉義市旅遊，住宿合法旅館至少一晚，完成抽獎條件，包括按讚「Zoom In嘉義」臉書，並tag好友留言推薦西區景點，發住宿照片與填寫問卷，即可參加第一重抽獎，變頻滾筒洗衣機等大獎等著您。

另外，來嘉旅遊住宿又前往「光織影舞」，分享並公開照片2到3張或30秒以上的影像，填寫問卷，即可參加第二重「嘉」碼抽，就有機會獲得Gogoro與iphone11等大獎。