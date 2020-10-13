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嘉義多處公園遊具老舊生鏽 市府：全面盤點更新
嘉義市有公園遊具老舊、生鏽，市議員黃思婷接到家長投訴，有孩子因此被老舊遊具割傷，會勘發現港坪運動公園、文昌公園等處都有老舊現象，希望市府立即改善。市府指出，全面盤點老舊遊具，已編列經費改善，也會打造全齡式共融遊具，讓孩子玩得安心。
黃思婷說，以港坪運動公園為例，就在溜滑梯的欄杆多處，嚴重生鏽，有家長帶孩子來玩，不慎被突起的鏽蝕處割傷，雖然無大礙，家長也不多追究，但希望市府能夠改善，日前她也會同教育處人員前往會勘，並安排廠商改善遊具。
黃說，另外文昌公園內的遊具老舊且危險，鐵製溜滑梯夏日聚熱導致溫度太高，容易有燙傷的危險，同市府建設處會勘討論後，市府表示文昌公園遊具會併到嘉義市遊具整體更新的案子裡面改善，預計民國110到111年將全面改善嘉義市公園遊具。
市府教育處說，港坪運動公園溜滑梯等遊具，油漆漆面剝落，造成生鏽，孩子使用上會有潛在風險，已請廠商評估，近日會簽准經費，重新整修，遊具的轉角處若有破損，會請廠商用安全材質包覆，另外河濱運動公園遊具為前年設置，盤點後目前狀況良好，也請民眾不要擔心。
市府建設處指出，目前已完成34處公園會勘，其中29座有兒童遊戲場設備，不合法規尺寸或老舊破損都會更新，今年編列2500萬經費改善，例如嘉義、興嘉、南興、劉厝等公園，若已不敷使用，就會全面換新，另外北香湖公園及中央廣場都會設全齡式共融遊具。
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