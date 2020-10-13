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南鐵東移今強拆最後兩戶 黃偉哲：希望和平落幕
台南市長黃偉哲針對鐵道工程局今天要拆除最後兩戶未拆遷戶，他強調，盡量用比較不要發生衝突的方式讓事情和平落幕，希望大家多諒解。
黃偉哲今天被問到南鐵東移尚有兩戶未遷，鐵道局今天準備要強制拆除的看法。他說事涉全民的公益，以及被拆遷戶的權益，中間是個競合關係，也已經延宕10多年。他說，鐵路地下化工程延宕多年，其中補償條件，包括徵收的價格，也都盡量以最優來考量，並且努力溝通到最後一刻。
黃偉哲表示，兩個多月前，被拆遷戶希望能再溝通，中間共溝通7、8次，切結書都已簽了，今天他們再要求延到午夜，因此，市府持續努力跟鐵道局拜託與溝通。
需地機關是鐵道局，調派警力的要求機關也是鐵道局，黃偉哲說，原本2019年5月的時候就要拆除，也是上面一個命令說暫緩拆除，台南市政府配合辦理。台南市政府的立場，是希望把握最後這幾小時，再跟當事多做溝通，盡量用比較不要發生衝突的方式，讓事情和平落幕。
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