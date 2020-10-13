少子化 但台南有位「國慶寶寶」媽媽勇生5胎都是男嬰

少子化出生率低，國寶寶寶也變少，台南麻豆新樓醫院在國慶日當天有兩個國慶寶寶誕生，院方同沾喜氣，副院長唐秋敏表示，兩位國慶寶寶的到來是很喜悅的事，帶領院內同仁一同關心致贈禮物給兩位媽媽，牧師曹貽雯也帶領禱告，祝福小寶貝平安健康也祝福兩個家庭恩典滿溢。

麻豆新樓醫院表示，第一個國慶寶寶是自然產，早上5點16分報到，產婦陳小姐說這是她的第二胎，原本在10月9日就開始有產兆，整個產程時間耗時10小時。第一胎是女兒，2歲多，這胎是兒子形成一個「好」字，陳小姐說這都在計畫之中，原本就希望小孩年齡不要差距太大，但沒想過會在國慶日這天，陳小姐在女兒出生後都由自己照顧，第二胎兒子也打算陪伴在孩子身邊。

第二個國慶寶寶是剖腹產，出生時間是早上9點35分，產婦黃小姐並沒有刻意選擇在國慶日生產，是因醫師說小孩體重已經3520公克，擔心小孩太大，聽從醫師建議剖腹生產。寶寶為家中老五，5個小孩都是男生，老大已經18歲，又添新生兒家中熱鬧無比；但也不免憂心5個小孩教養問題，據了解社會局已列案關心。