堊地果香！台南左鎮白堊節20年 貧瘠土地種出甜美水果

台南左鎮白堊節「堊地果香」產業文化節將在17及18日兩天登場，今年首度結合光榮休閒農業區嘉年華，結合產業文化和觀光，行銷左鎮白堊地，農業局農會輔導科長郭德偉表示，左鎮有知名化石館及白堊地形，觀光資源豐富，將與農會和公所一起努力，把左鎮最好玩的推廣給全國民眾知道。

左鎮農會舉辦的白堊節今年邁入第20年，左鎮大部分農地是被稱為白堊地的青灰岩地質，傳統認為比較貧瘠的土地，因水量較少，透過農民的技術，種出糖度高的水果，尤其秋天的香蕉、木瓜、火龍果、竹筍等品質相當好，還有近年來很夯的木鱉果，營養成分高，尤其是燉雞肉相當好吃，另外還有咖啡等產業。

為推動左鎮觀光，光榮休閒農業園區重新改組，加入青年農民及市府推動之新農人生力軍，今年邀請七股、楠西、東山和大內等休閒農業共襄盛舉，有30多攤的農漁業特產，像是東山三尖山咖啡及大鋤花間都會來參與。為放大振興三倍券參與，凡消費500元就送價值75元芒果麵一包。

光榮休閒農業區理事長陳建志表示，今年爭取經費舉辦農村旅遊行程，有參觀左鎮化石園區，還有火龍果與芭樂DIY，星空野宴及露營、二寮日出及採果及探索奇花異木，2天1夜原價2500元，推廣體驗價1200元，盼更多人走入農村。請洽（06）5731716分機122