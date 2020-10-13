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台南發票登錄破30.5億 加碼送第2戶房子

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市購物節今天起跑，振興券方案已衝破30.5億元，加碼送第2戶房子。記者鄭惠仁／攝影
台南市購物節今天起跑，振興券方案已衝破30.5億元，加碼送第2戶房子。記者鄭惠仁／攝影

台南購物節今天起跑，今年首度在全台電商三大龍頭平臺PChome、momo、LINE購物設立「台南好物線上購」專區，消費者只要上網就能隨時隨地輕鬆享受逛街購物的樂趣。市長黃偉哲表示，振興券方案已衝破30.5億，加碼送第2戶房子。

市長黃偉哲表示，今年台南購物節的最終目標是45億元，因此，市府團隊已經超前部署做好準備，不論是與電商平台PChome、momo、LINE購物的合作拓展宅經濟版塊，還是提供來吃喝玩樂邊逛邊買的相關資訊，所有參與購物節的商家都經過精挑細選，為消費者提供優質的商品、旅宿品質、購物環境，一試成主顧。

民眾最關心的房子大獎，黃偉哲說，從今年7月起三倍券振興經濟的方案，台南目前已創下30.5億的發票登錄消費金額，因此，市府允諾加碼抽獎的第二戶房子已經確定，希望大家在年底之前再衝一波，期能衝上45億元，為充滿驚奇的2020年畫下圓滿的句點。此外，黃偉哲今天也在活動現場驚喜加碼推出網購英雄麵一箱2折買一送一的限量優惠，名額有限，售完為止，手速要快！

南市經發局表示，從7月15日振興三倍券上路，登錄發票金額已超過去年購節20.8億，市府將兌現承諾，加碼推出第2戶房子，透過公私協力整合，打造好吃、好玩、好買的台南購物節，歡迎大家來台南購物消費並登錄發票，有機會五子登科。

自10月13日到12月31日，只要在台南市內任一家商店消費，憑單筆消費滿200元發票，即可至2020臺南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，總獎品金額高達1500萬元，最大獎2戶輕豪宅。

發票 黃偉哲

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