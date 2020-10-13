學甲爐碴案清運 南市環保局網站直播公開透明

外界關切的學甲爐碴案，台南市政府環保局即日起直播現場清理狀況https://reurl.cc/Md3Xy3，供民眾共同監督清理過程。依統計，9月迄今清理出爐碴粒料達8700公噸。

現場清理直播畫面提供多個視角，透過網路可以清楚看見挖土機鏟挖的一舉一動、一旁等待載運的大貨車，以及周邊的環境。

環保局事業廢棄物管理科表示，要看直播，只要進入環保局官網，在環保快訊中點選學甲農地爐碴清運進度即可。另外，同一畫面下方相關檔案則有學甲農地清運日誌，點入即可掌握最新進度。

台南市環保局以優先清除爐碴，盡速恢復農地原有功能與地力條件為處理目標。明祥馨公司自9月4日開始清理以來，環保局每天派員稽查管控清理進度，累計至10月12日止，已清理出爐碴粒料8700公噸。

環保局強調，原本明祥馨公司提送為期2年的清理計畫，經評估後嚴格要求在最短時間處完成，必須在180個工作天內清運完畢。環保局也再次重申，學甲爐碴案雖發生於早年，但環保局是權責機關，一定會以嚴肅、積極態度去處理，更會要求業者做好防護措施，杜絕二次污染。

民國104年學甲爐碴事件首次爆發後，農政單位當時即已封存所有可能受污染稻穀，同時也抽樣檢驗重金屬含量，鎘、汞、鉛均未檢驗出來，其餘的重金屬量也都低於國內外農產品背景值。相關資訊可見農委會農糧署網站農業新聞，環保局呼籲，勿將歷史資料或不同時空地點的照片「移花接木」，以訛傳訛傷害農民。