鹿草國中雙語實驗課程揭牌 翁章梁：編預算增聘外籍師

109學年度嘉義縣鹿草及忠和國中辦理雙語實驗課程，教育部補助2校各1名外籍老師進駐校園教英語；鹿草國中上午舉行雙語實驗課程學校揭牌典禮，縣長翁章梁鼓勵學生勇敢說英語，為創造優質學習環境，明年縣府編預算新增8名外籍老師，與學生面對面交談。

翁章梁由教育處長陳添丁陪同，與議員林緗亭、賴瓊如、詹琬蓁等揭牌，鹿草國中國樂隊表演揭幕，雙語實驗課程上課模式，以「學科內涵與語言融合學習（Content and LanguageIntegratedLearning，簡稱CLIL）」作核心理念。

將學科內容 與外語學習相結合，用外語教授科學、地理、歷史、藝術等內容，促進語言和學科內容雙重學習；雙語實驗課程運用在「健康與體育」及「彈性課程」（教授生活英語），以7、8年級生為主，共6班，每班每周2堂。

翁章梁說，嘉縣「接軌國際」行動目標，勇敢踏出第一步以雙語實驗課程CLIL作核心理念，將英語運用健體課程，使學科領域與英語使用整合，擴大英語教育學習範疇，讓學生沉浸英語環境，自然開口說英語。

他說，「環境對學習語言是最重要！」透過外籍教師在校營造英文學習環境，讓學生直接與外師溝通、交談，不管是否聽懂，透過肢體語言久了就能聽懂英文；如同外籍看護工來台工作，儘管不懂中文字，但住久了也能以台國語與雇主交談。