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南鐵拆遷最後一戶 將與61年老屋告別後落幕

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
南鐵地下化拆遷最後一戶今天展開強拆作業，陳致曉的老母親在現場無奈控訴。記者修瑞瑩／攝影
南鐵地下化拆遷最後一戶今天展開強拆作業，陳致曉的老母親在現場無奈控訴。記者修瑞瑩／攝影

台南鐵路地下化工程最後兩戶拆遷戶今天展開強拆工程，一早雙方原本僵持中，但經過協調，反鐵路東移自救會會長陳致曉家人，同意自行搬遷，目前正在搬移家具，預計下午約三點可以完成搬遷。

政大地政系教授徐世榮也在現場，他表示在完成搬遷後，將與陳致曉的父母及家人，做最後的禱告，向住了61年的老家，做最後的告別。

鐵道局一早六點就打算要動工拆除，但是陳致曉89歲的老母親與92歲已經失智的父親都在屋內，陳母拒絕讓鐵道局人員搬移屋內家具，表示早就有準備，已經約好搬家人員上午10點到現場，希望能夠在今天自行完成搬遷，維持最後的尊嚴，而不是被人拖出屋內。

鐵道局人員原本擔心只是緩兵之計，但是搬家人員果然在九點多出現，鐵道局希望能夠在中午之前人員先行撤離，但是陳母仍然堅持，最後協商等到下午家具都搬光之後，人員與房子做最後的告別再離開。

鐵道局表示，也不希望有激烈抗爭、或強行拖離的場面，希望傍晚之前能夠完成拆除作業。

南鐵地下化拆遷最後一戶今天展開強拆作業。記者劉學聖／攝影
南鐵地下化拆遷最後一戶今天展開強拆作業。記者劉學聖／攝影

鐵道 陳致曉 鐵路地下化

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