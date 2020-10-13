南鐵拆遷最後一戶 將與61年老屋告別後落幕

台南鐵路地下化工程最後兩戶拆遷戶今天展開強拆工程，一早雙方原本僵持中，但經過協調，反鐵路東移自救會會長陳致曉家人，同意自行搬遷，目前正在搬移家具，預計下午約三點可以完成搬遷。

政大地政系教授徐世榮也在現場，他表示在完成搬遷後，將與陳致曉的父母及家人，做最後的禱告，向住了61年的老家，做最後的告別。

鐵道局一早六點就打算要動工拆除，但是陳致曉89歲的老母親與92歲已經失智的父親都在屋內，陳母拒絕讓鐵道局人員搬移屋內家具，表示早就有準備，已經約好搬家人員上午10點到現場，希望能夠在今天自行完成搬遷，維持最後的尊嚴，而不是被人拖出屋內。

鐵道局人員原本擔心只是緩兵之計，但是搬家人員果然在九點多出現，鐵道局希望能夠在中午之前人員先行撤離，但是陳母仍然堅持，最後協商等到下午家具都搬光之後，人員與房子做最後的告別再離開。