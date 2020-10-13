嘉義溪口溪計畫2.0將啟動 預計帶孩子探險農村美好

嘉義縣政府昨天晚上於溪口鄉舊公所舉辦「2020溪計畫．土地創藝行動」計畫說明會，吸引上百位鄉親參與，嘉義縣政府表示，今年溪計畫預計將以溪口為題，帶領孩子一起探險，挖掘農村的美好，並透過孩子的視角，發現溪口魅力。

嘉義縣長翁章梁表示，在地人看溪口，也許沒有什麼特別之處，但外來人看溪口，可就不一樣了，有時候必須靠外來人的眼睛，才能看見在地不一樣的風情，溪口地方創生已進入第二階段，感謝各級民代和地方的相挺，只要朝著正確的方向走，溪口的輪廓會愈來愈明顯，讓溪口更有生命力。

嘉義縣政府表示，今年溪計畫準備帶溪口孩子一起了解家鄉，舉例來說將於暑假期間帶大家探訪溪口好朋友諸羅樹蛙，透過繪本解說生態與流域之間密不可分的關係、實際走訪溪流等，並將結合舞蹈、音樂、造型，跟孩子們一起遊走田野。

縣府指出，四季土地課程希望把農村成長經驗還給下一代，將農村獨有的野性化作成長養分，帶著溪口孩子找出跟都市小孩的區隔，看見自己身上獨特的發光點，並把這些生活經驗轉變成藝術創作，透過展演帶大家一起重新看見溪口，找回溪口的自信與驕傲。

縣府表示，溪計畫正在招募共創夥伴，只要你對溪口、對溪計畫、對溪計畫行動有興趣的團隊或個人，都歡迎一起加入溪計畫行列，一起為溪口共創美好未來，活動資訊請搜尋溪計畫臉書粉專。