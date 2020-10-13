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義竹鄉硬質玉米3百公頃旱災 專家：20年來首見災情
嘉義縣義竹鄉及台南市鹽水區硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失，農委會主委陳吉仲國慶日由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等陪同，到義竹鄉勘災，指示查報災情現金救助；縣府統計，至今災損面積3百公頃，損害程度15%，牧草損害面積15公頃，損害程度15%，合計災損金額約281萬3千元。
縣府農業處說，依天然災害現金救助辦法，救助金額硬質玉米（飼料玉米）每公頃1萬6千元，牧草（青割玉米）每公頃1萬700元，義竹硬質玉米逾2千公頃，缺水持續，災損恐再增加，公所農情持續查報中。
「20年來首見硬質玉米旱災災情」，台南區農業改良場朴子分場長游添榮說，農民避開颱風災損，在秋節前後栽植玉米植株，今年沒有颱風，卻碰上長期乾旱，多數農民植株深埋逾10公分，超過正常5至6公分，因植株深埋，土壤缺水太乾，無法發芽受損，義竹鄉栽植9成，鹽水約7成。
游添榮表示，1公頃硬質玉米種植成本，含整地、植株苗、肥料及人力等，共約2萬5千元，曾文及烏山頭水庫蓄水量不足，義竹無法挖井灌溉；農民無奈說，去年遭遇秋行軍蟲肆虐，花錢噴藥除蟲害，好不容易擺脫秋行軍蟲，今年又碰上旱災，損失恐再擴大，血本無歸。
針對農民關心契作獎勵金是否受旱災影響，陳吉仲說，契作硬質玉米遭受天然災害時，倘經勘查確係生育期間遭受天然災害，仍得核發全額契作獎勵金，不會讓農民因天然災害而權益受損。
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