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影／楊逵15周年館慶健走、新化老街100年 活動精彩

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影

楊逵文學紀念館15周年館慶路跑活動將於10月17日（周六）舉辦，歡迎愛好慢跑(健走)運動的民眾，免事先報名即可參加，當天上午6時20分在楊逵文學館前廣場集合，7點準時鳴槍起跑，全程約6公里，跑完全程可兌換紀念品楊逵護腕及享受野菜宴（粥）。

新化區長吳金喜表示，今年楊逵館慶邁入第15周年，也是新化老街100週年，新化更以豐富的歷史人文、山林資源獲得臺灣經典小鎮殊榮；此外，長榮大學執行教育部「大學社會責任實踐計畫(USR計畫)-打造台南社創矽谷」，從今年開始進駐新化大目降故事館並啟動歷史街區彩繪牆等工作項目，讓新化除了既有的官方、民間力量的持續努力，更挹注學界師生的力量。2020年是楊逵館15周年，也是新化文化魅力大爆發的一年。

今年10月17日楊逵館館慶活動，除了承繼楊逵「不為冠軍，不為人上人，老幼相扶持，一路跑上去」的精神，邀請大家一起來慢跑(健走)外，活動當日也邀請到進駐大目降故事館的長榮大學、虎頭埤風景區管理所等團體設攤共襄盛舉。

今年館慶活動最受矚目的是久違多年的大目降志工劇團，將在館慶當日演出「綠島家書-楊逵與他的家庭生活」一劇向楊逵致敬，也希望民眾透過戲劇的演出窺見楊逵的生命片段，更進一步認識這位出生新化的臺灣重要作家。

今年楊逵館慶串連新化經典小鎮一系列相關活動，包括「懸案-xxx-xx(少女的信號)-新化實境解謎遊戲」：針對12歲以上民眾，以大目降文化園區為遊戲場，10月17日、10月25日二日上午、下午各1場，共計舉辦4場實境解謎遊戲，民眾將透過一椿神秘的百年懸案，探索新化歷史街區的前世今生。尚有名額，要搶要快！報名網址：https://www.mogather.com/products/cityg

新化「小勇士大救援」兒童戲劇大冒險，以大目降文化園區為範圍，10月9日、10日、13日、16日共計舉辦4場，結合兒童戲劇的闖關活動，以生動活潑的方式帶領5至8歲的兒童，認識新化的故事與文化。

「虎頭埤風景區老照片特展-遇見臺灣第一水庫古往今昔」，10月16日至11月15日期間在新化武德殿內展出所徵集的虎頭埤老照片，民眾可透過一張張老照片窺探南灜八景之首虎頭埤的歷史風華。

在地達人限量免費預約導覽活動，截至11月6日止，凡15人以上團體即可於到訪7天前預約，由在地達人帶你遊暢遊新化歷史街區。預約電話（06）5908865楊逵文學紀念館。

楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館第15周年館慶節目精彩。記者吳淑玲／攝影

楊逵 虎頭埤

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