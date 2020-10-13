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台南無用路肩成用路陷阱 機車族要小心！
台南市有許多道路劃有路肩線，但用路人因不了解而違規遭檢舉，台南市議員郭鴻儀今天質詢時，要求交通局對這些無用的路肩能重新標線。交通局表示，會重新檢討並改善。
郭鴻儀表示，高速公路有路肩，一般道路也常會畫有路肩，但許多一般道路的路肩，寬度只有15公分，因寬度小，既無法做緊急使用，連停車也沒辦法，一般用路人又常不知，因此常會騎在路肩上，而遭檢舉並開罰單。
郭鴻儀說，無用路肩的問題是全國現象，之前也曾透過公共政策網路平台提案發起連署，希望能形成全國議題，可惜的是只有3千多人連署，沒有超過5千人，無法進行全國性討論。郭鴻儀表示，台南市有許多道路都畫有無用的路肩，也形成用路陷阱，像歸仁區的大德路、中山高仁德交流道通往裕農路側車道都有無用路肩，市府應全面了解並重新標線。
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