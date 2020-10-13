台南無用路肩成用路陷阱 機車族要小心！

台南市有許多道路劃有路肩線，但用路人因不了解而違規遭檢舉，台南市議員郭鴻儀今天質詢時，要求交通局對這些無用的路肩能重新標線。交通局表示，會重新檢討並改善。

郭鴻儀表示，高速公路有路肩，一般道路也常會畫有路肩，但許多一般道路的路肩，寬度只有15公分，因寬度小，既無法做緊急使用，連停車也沒辦法，一般用路人又常不知，因此常會騎在路肩上，而遭檢舉並開罰單。