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南鐵拆遷 陳致曉抨擊民進黨無恥

中央社 / 台南13日電

交通部鐵道局中部工程處今天凌晨在大批警力戒護下，強制拆除台南市鐵路地下化沿線3戶拒遷戶。遭拆遷的陳致曉上午透過群組表示，自己犯的錯誤就是「低估民進黨的無恥程度」。

目前人還在北部的陳致曉上午透過line群組表示，7月23日擋拆成功後，母親受到衝擊太大、身心嚴重受到影響。所以亟欲與政府協商避免強拆悲劇。9月27日巧遇台南市副市長趙卿惠，向她提出「南鐵陳家公共藝術化」構想，趙表達善意，但又表示決定權在鐵道局。9月30日在立委陳椒華協助下和鐵道局協商，也提出此構想。

鐵道局當時說法「綠園道土地管理單位是台南市政府，請向台南市政府爭取」。10月7日，陳椒華約鐵道局、南市府共同協商此方案，兩單位原本都允諾出席，但是當天南市府官員到會議現場前被「高層」緊急召回「不得參加會議」。

陳致曉提及10日得到情報將在近期強拆黃家。因為今天課堂滿滿，所以也沒辦法回去協助擋拆黃家。當時的判斷是，因為陳家尚與政府處在談判階段，政府不會強拆，所以先拆黃家。否則，政府拒絕協商避免強拆，又在協商過程中突襲強拆，這真是太無恥了！

陳致曉指出，在過去所協助的案例，政府總是希望到強拆最後一刻仍然與民眾協商，以減少社會成本、並顧及政府形象。南鐵案是個特例，「因為這個政府利用公權力報私仇！報復我長年來揭穿民進黨的虛偽暴政」。

因為有以上錯誤判斷，直到今天凌晨3時看到黃家遭大批警力包圍，而當時住家週邊並無動靜，還仍以為今天強拆是針對黃家。守護陳家及陸續來到的朋友，也都先至黃家支援，但在黃家的警力把他們困住。

凌晨5時，家人才發現週邊開始聚集警力。數量甚至遠超出黃家周邊警力。但是此時，家中只有徐世榮教授以及家人。6時多，後院外牆作已整個被打破。徐世榮顧及父母安全，和鐵道局協調先將建物封存不繼續拆，同時爭取時間整理搬遷家中物品。

陳致曉表示，自己犯的錯誤，就是「低估民進黨的無恥程度」、「錯認他們也想降低社會成本、且顧及形象」「顯然不是的，民進黨嗜血，他們要見血來彰顯權威、他們希望看到陳家發生悲劇！」

鐵道 陳致曉 民進黨

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