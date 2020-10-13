強拆南鐵拒遷戶 黃偉哲：事情總有落幕時候

交通部鐵道局中部工程處今天突擊強制拆除台南市鐵路地下化沿線最後3戶拒遷戶，台南市長黃偉哲表示，市府不到最後關頭，不輕言放棄溝通，但事情總是要有落幕的時候。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，南鐵地下化工程案牽涉全民公益和沿線拆遷戶權益，兩者間競合關係讓全案延宕多年，不過，市府對拆遷戶的補償，也以最優為考量，包括興建照顧住宅、徵收價格等，且持續溝通到最後一刻。

黃偉哲表示，2個多月來，相關單位溝通7、8次，只是需地機關是鐵道局，調派警力的要求也是鐵道局，市府的立場是配合辦理，希望最後幾小時再溝通，盡量用比較不會發生衝突的方式讓事情和平落幕。

黃偉哲說，在鐵道周遭的交通阻塞、鐵路事故、火車延誤及傷亡，都是可以避免的，台南市民已等南鐵地下化很多年了，事情總是要有落幕的時候。

南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，全線原有121戶拒遷，經過溝通，今年5月底前，只剩6戶拒遷。

中工處6月執行首波強制拆除，拆除1戶拒遷戶後，事情出現轉圜，其中第2戶9月中旬點交拆除，第3戶也於9月下旬點交拆除；中工處今天凌晨突擊強制拆除最後3戶拒遷戶，為長達9年多的南鐵抗爭史劃下句點。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲用地取得，工程完工日預估將延至115年。