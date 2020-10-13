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快回收閒置不用的舊手機 促進資源循環還可抽新機

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣民持舊手機至大同3C門市回收，即可兌換抽獎序號，依序號上網登錄，有機會獲得知名品牌最新款智慧型手機，每組身分證字號有1次抽獎機會。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣民持舊手機至大同3C門市回收，即可兌換抽獎序號，依序號上網登錄，有機會獲得知名品牌最新款智慧型手機，每組身分證字號有1次抽獎機會。圖／雲林縣環保局提供

你的舊手機還留著嗎？手機內含有的十多種重金屬及有毒有害物質，若隨意棄置恐造成環境汙染，不過其中所含的金、銀、銅等皆為再生資源，環保署去年回收2萬3241支舊手機，約可得1公斤黃金及6公斤銀，回收稀有金屬價格約190萬元，因此鼓勵民眾每年10月「手機回收月」回收舊手機，促進資源循環，還可抽獎拿新機；雲林縣民可將手機拿至大同3C門市回收並兌換抽獎券，有機會獲得最新款智慧型手機。

智慧型手機各大手機品牌年年改版手機外型與功能，形成「機海」盛況，「人手一新機」雖帶來潮流與便利，但背後的汙染也相當驚人。環保局表示，手機內含有金、銀、銅、鈀等十多種回收價值較高的金屬，也內含汞、鉛、銻、鎘、鈹、鎳、鋅、六價鉻、聚溴二苯醚等有毒有害物質，隨意棄置或掩埋，很可能造成土地重金屬及水資源等環境汙染。

環保局長鄭育麟表示，許多民眾購買新機後，舊手機仍會捨不得丟掉，或不知道如何回收，今年度與縣內斗六、斗南、虎尾光復、林森，褒忠、西螺、崙背等七家大同3C門市合作，民眾即日起10月31日止，持舊手機至各門市回收，即可兌換抽獎序號，依序號上網登錄，將有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新款智慧型手機，每組身分證字號有1次抽獎機會。

此外，環保局也另外增設三場次舊手機回收活動，10月17日下午2點30分至6點古坑綠色隧道；10月18日下午4點至7點二崙鄉惠來社區福綿堂廣場；10月25日下午3點至5點大埤鄉豐岡村資源回收站，開放民眾回收手機，並發放摸彩券及宣導品兌換。

鄭育麟說，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機，並在回收手機前先刪除個資，避免外洩，最後將手機設回原廠設定，或至各品牌手機官網、門市查詢刪除個資方式，即可將廢手機交付回收管道。

此次舊機抽新機活動將在11月分抽出9名幸運得主，民眾可至環保署「生活廢棄物質管理資訊系統」查詢相關資訊；另外知名品牌蘋果、三星及華碩也提供優惠活動響應，包括舊機折抵換新機、回收手機換贈禮品或禮金卡等，民眾可至各品牌據點詢問。

雲林縣民即日起至10月底止，可將閒置不用的舊手機拿至縣內七家大同3C門市回收，並兌換抽獎券，有機會抽到最新款智慧型手機。記者陳苡葳／攝影
雲林縣民即日起至10月底止，可將閒置不用的舊手機拿至縣內七家大同3C門市回收，並兌換抽獎券，有機會抽到最新款智慧型手機。記者陳苡葳／攝影

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