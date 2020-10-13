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秋冬布袋澎湖藍色公路航運進入尾聲 3家停航剩1家營運

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
進入秋冬，海上東北季風增強，布袋澎湖之間藍色公路航運，進入尾聲，3家航運公司停航，只剩百麗航運公司營運。圖／布袋管理處提供
進入秋冬，海上東北季風增強，布袋澎湖之間藍色公路航運，進入尾聲，3家航運公司停航，只剩百麗航運公司營運。圖／布袋管理處提供

7月疫情解封，安心旅遊補助加三倍券，國旅大爆發，「偽出國」澎湖吸引遊客，嘉義縣布袋港與澎湖馬公港藍色公路，載客率大幅成長，隨著季節轉換，東北季風增強，布袋港3家航運公司申請停航半年，只剩百麗航運公司每天往返一航班，預定營運到10月底停航。

台灣港務公司布袋管理處統計，7月航運13萬9741人，較去年11萬9351人，增加2萬390人，航運量單月創新高，連同8、9月，3個月航運量 40多萬較去年同期增加1至2成，但全年航運量受疫情影響，比去年逾50萬人還少。

秋冬東北季風增強，風浪大，風7級、浪高3級停航，按往例航運公司10月起申請停航半年，到明年3月開航，目前雖然還有安心旅遊補助，且澎湖舉辦燈光節，但受風浪大影響，國慶假期4 家航運全停航。

布袋管理處說，布澎航線有4家航運公司，其中滿天星、凱旋、海有等3家航運公司已申請停航，只剩百麗航運營運；百麗航運說，委託澳洲船廠建造交船2艘全新最高速客輪「雲豹號」及「藍鵲號」，抗風浪能力較強，共可載客1104人。

目前每天往返一航班，布袋港出發上午10點30分，下午4點從馬公港回程，7月以後載客率較去年增加，為配合安心旅遊補助到10月底，以及澎湖燈光節，預計營運到10月底。

2艘新客輪引進世界專利水下穩定控制系統，在風浪7級海域仍可穩定高速行駛，巡航船速最高39.2節，雙體船更寬更穩，搭載船體穩定系統（T-FOIL），大幅降低旅客暈眩感，高規格內裝空間與座椅，媲美飛機客艙，航行時間快，布袋至馬公約1小時。

進入秋冬，海上東北季風增強，布袋澎湖之間藍色公路航運，進入尾聲，3家航運公司停航，只剩百麗航運公司營運，圖為百麗雲豹號客輪。圖／百麗航運公司提供
進入秋冬，海上東北季風增強，布袋澎湖之間藍色公路航運，進入尾聲，3家航運公司停航，只剩百麗航運公司營運，圖為百麗雲豹號客輪。圖／百麗航運公司提供

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