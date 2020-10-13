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嘉市國際三分鐘影片大賽 近千件作品來自國外
2020嘉義市國際三分鐘影片大賽有1201部創作短片參賽，其中989部作品都來自國外，國際評審委員團隊已選出20件入圍決選作品，最終前十強本周五於頒獎典禮上公布，總獎金達150萬。
市府文化局指出，這次作品不僅含括亞洲，更多來自於歐洲、中東、美洲等地，同時，今年邀請到五位專業國外評審團隊，分別為來自於馬來西亞的郭小慧、區秀詒老師，新加坡的廖捷凱導演、日本的Sachiko Imai及波蘭的Karolina Bregula導演，來自影視、藝術創作等不同領域的專業團隊。
評審代表黃明川表示，三分鐘競賽收件結果令大家感到無比意外，一般人都會猜歐美國家是最多寄件國家，事實上除了台灣之外，報名踴躍的國家依序是美國、俄羅斯及伊朗，嘉義市已慢慢累積影像的企畫及活動，這一次主題不設限，吸引很多30歲以下的創作者，恭喜嘉義市又走出一步。
市長黃敏惠說，這次大賽受到世界各地全球拍片人的注目很感動，顯現嘉義市走在前面，就是屬於嘉義的特色，感謝黃明川導演的努力及前瞻性帶給嘉義不一樣，只有在地人了解在地人，在地就是國際，這也就是三分鐘影片大賽的價值。
最後得獎10部作品，獎項包括金獎、銀獎、最佳創意獎、最佳剪輯獎、最佳美術設計獎、最佳音效獎、最佳攝影獎、最高人氣獎、評審特別獎2名，共計10項大獎，將於10月16日本周五揭曉。
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