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影／台南鐵道地下化 北區黃春香家最後一名房客離開
台南鐵道地下化工程，鐵道局中部工程處人員今天執行強制拆除黃春香家，向黃家承租的房客黃雅慧，因腳傷行動不便，又擔心沒有地方住，一度不願下樓，經北區區長李皇興和社工勸導後，今天上午9點多離開黃家，前往鐵道局安排的旅社暫住。
位於台南市開元路黃春香家，因南鐵東移，必須半拆， 鐵道局中部工程處人員今天清晨6點多執行強制拆除，請來警方將屋內30多名大學生和社運人士一一請出去，但大學生和社運人士拒絕，警方以優勢警力，於6點40分將人一一架出去。
黃春香家是4樓高水泥建築，出租給房客居住，4樓中年婦人黃雅慧因腳傷行動不便，一度不願意離開，北區區長李皇興得知此事後，協助社工向她好心相勸近1個小時，她最後終於答應搬進鐵道局安排的旅社暫住。
「看著聲援的學生被抬走，我很心痛！」黃春香說，各界熱心幫她的年輕人被架走，她很不忍，但房子最後還是會被拆，他很心痛。鐵道局人員說，黃家只是半拆，並非全拆，工人進行非結構性施工，做好圍籬後就會先撤離，擇日再施工。
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