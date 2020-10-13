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「消失的情人節」大熱門 翁章梁與女主角行銷美食觀光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
入圍57屆金馬獎11項大獎的國片「消失的情人節」，在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，縣長翁章梁(左)與女主角李霈瑜（大霈）拍影片，大啖鮮蚵料理美食，宣傳觀光。記者魯永明／翻攝
入圍57屆金馬獎11項大獎的國片「消失的情人節」，在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，縣長翁章梁(左)與女主角李霈瑜（大霈）拍影片，大啖鮮蚵料理美食，宣傳觀光。記者魯永明／翻攝

入圍57屆金馬獎11項大獎的國片「消失的情人節」，在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，成為獲獎大熱門；嘉義縣政府押對寶，未公布入圍前，就花錢包場觀賞，縣長翁章梁透過電影行銷觀光，打鐵趁熱，與女主角李霈瑜（大霈）拍影片，宣傳在地美食。

國旅補助到10月底，為吸引遊客來嘉旅遊，翁章梁與「消失的情人節」女主角「大霈」，一起開箱嘉義在地美食，影片中，翁章梁與「大霈」大啖鮮蚵料理美食，介紹東石鮮蚵由來。

在影片中，「大霈」大吃嘉義美食！她說，電影拍攝期間，在東石雖然辛苦，但是這是她入行以來，工作伙食最好的一次，每天都很期待吃到美味與新鮮的在地美食，想知道那些美食，讓「大霈」這麼喜歡還念念不忘嗎？看完影片就知道了！

翁章梁說，透過電影專業運鏡與取景，讓嘉義純樸景象在電影呈現美麗浪漫風情，民眾看到家鄉出現在電影場景與有榮焉，藉此行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的美，帶動觀光。

導演陳玉勳說，電影「熱帶魚」就曾到嘉義沿海取景，勘景後認為東石「水沒」特有的景色，很適合片中「靜止世界」概念；「消失的情人節」是奇幻愛情喜劇，由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出，詮釋「快女慢男」新鮮組合，帶給觀眾浪漫體驗。

入圍57屆金馬獎11項大獎的國片「消失的情人節」，在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，女主角李霈瑜（大霈）拍影片宣傳。記者魯永明／翻攝
入圍57屆金馬獎11項大獎的國片「消失的情人節」，在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，女主角李霈瑜（大霈）拍影片宣傳。記者魯永明／翻攝

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