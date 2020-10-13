快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋行軍蟲把握黃金防治期 初期葉片有窗格啃痕易被忽視

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
秋行軍蟲初期啃食玉米葉片的窗格狀食痕。圖／台南區農改場提供
秋行軍蟲初期啃食玉米葉片的窗格狀食痕。圖／台南區農改場提供

台南區農改場表示，雲嘉南地區玉米正值苗期與輪生期，呼籲農友即時進行秋行軍蟲防治。當玉米或高粱植株約10公分高時秋行軍蟲即可能產卵，若田間發現具鱗毛的卵塊或初齡幼蟲，請小心摘除置入袋子或容器內，避免孵化幼蟲隨風擴散。若發現窗格狀食痕應盡速以藥劑防治。

農改場提出，秋行軍蟲首重早期發現早期防治，初齡幼蟲危害成窗格狀食痕，徵狀不明顯，容易被忽略，苗期巡田須特別注意食痕，若發現食痕，即以藥劑進行第一次防治；切勿等到幼蟲已3-4齡，一旦幼蟲鑽入心部大量啃食生長點，除不易防治，嚴重影響生育及產量。因幼蟲躲藏於心葉，防治時藥劑量要足夠，且對準心葉施藥，使足夠量的藥液流入心葉。以大面積共同防治，可以加速區域性防治效率。

除了玉米與高粱，國內目前秋行軍蟲也危害薏仁、小米、狼尾草、薑、落花生與水稻等作物，需注意栽培初期的田間巡查，以爭取防治黃金時機，早期發現早期防範為防治秋行軍蟲最重要的作為。玉米秋行軍蟲推薦藥劑請參考網頁https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=7。

秋行軍幼蟲為害玉米。圖／台南區農改場提供
秋行軍幼蟲為害玉米。圖／台南區農改場提供

秋行軍蟲 農改場

延伸閱讀

訪視鹽水硬質玉米後壁彩繪稻田 陳吉仲允配套協助

陳吉仲勘察嘉南區硬質玉米旱災 指示查報災損現金救助

久旱不雨硬質玉米恐枯死 義竹鄉農會幹部上廟下跪祈雨

超幸運！舊礦區挖出純度95%罕見黃金 澳洲男爽賺60萬

相關新聞

影／台南鐵道地下化 北區黃春香家最後一名房客離開

台南鐵道地下化工程，鐵道局中部工程處人員今天執行強制拆除黃春香家，向黃家承租的房客黃雅慧，因腳傷行動不便，又擔心沒有地方...

秋行軍蟲把握黃金防治期 初期葉片有窗格啃痕易被忽視

台南區農改場表示，雲嘉南地區玉米正值苗期與輪生期，呼籲農友即時進行秋行軍蟲防治。當玉米或高粱植株約10公分高時秋行軍蟲即...

102歲製作牛車人瑞老師傅劉丁酉 重陽節前辭世技藝失傳

重陽節將近，嘉義縣長翁章梁今天發送人瑞重陽敬老金及金牌，但朴子市102歲製作牛車人瑞老師傅劉丁酉，等不到重陽節，上周辭世...

影／台南鐵路地下化最後兩戶上午強拆 質疑調虎離山

台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶上午展開強拆行動，其中反鐵路東移自救會會長陳致曉的住家，現場聲援人士只有5人，相關人士表示，...

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

台南市鐵路地下化最後兩戶拆遷戶上午展開強制拆除，警方將現場封鎖，除了工作人員之都不可以靠近僅鐵路東移自救會陳致曉家，一名...

直播／台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突

台南鐵路地下化工程，鐵道局中部工程處人員今天清晨3點多在黃家東北側架設圍離時，和手持盾牌維安員警爆發推擠衝突，聲援黃家的...

影／南鐵強拆現場 場外發生多波推擠衝突

台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶上午展開強拆，大約9時場外的抗議人士與警方發生多波的推擠衝突，反鐵路東移自救會陳致曉家人則要...

「消失的情人節」大熱門 翁章梁與女主角行銷美食觀光

入圍57屆金馬獎11項大獎的國片「消失的情人節」，在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝，成為獲獎大熱門；嘉義縣政府押對寶，未公布入...

影／鐵路地下化工程 員警拖行架走聲援黃春香家群眾

台南鐵路地下化工程，鐵道局中部工程處人員今天清晨6點多執行強制拆除黃春香屋前，請來警方將屋內49名大學生和社運人士一一...

台南鐵路地下化最後兩戶 凌晨部署展開強拆

台南鐵路地下化剩下最後兩戶尚未拆遷，數百名警力與鐵道局今天凌晨4點在現埸集結，一早6點鐵道局人員在鐵路東移自救會會長陳致...

六都外第一 雲林打造5G縣府大樓

雲林縣府整合中華電信、醫療、農業、大學等單位建構5G城市，整棟縣府大樓也進入5G網路時代，包括農業資訊和水情防災、救災都...

嘉縣首座浮力式光電廠啟用 可供1700多戶1年用電

嘉義縣首座浮力式滯洪池太陽光電廠昨天啟用，由台糖提供土地在中埔鄉公館滯洪池設置，康舒科技有限公司旗下的台康日能公司得標，...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。