秋行軍蟲把握黃金防治期 初期葉片有窗格啃痕易被忽視

台南區農改場表示，雲嘉南地區玉米正值苗期與輪生期，呼籲農友即時進行秋行軍蟲防治。當玉米或高粱植株約10公分高時秋行軍蟲即可能產卵，若田間發現具鱗毛的卵塊或初齡幼蟲，請小心摘除置入袋子或容器內，避免孵化幼蟲隨風擴散。若發現窗格狀食痕應盡速以藥劑防治。

農改場提出，秋行軍蟲首重早期發現早期防治，初齡幼蟲危害成窗格狀食痕，徵狀不明顯，容易被忽略，苗期巡田須特別注意食痕，若發現食痕，即以藥劑進行第一次防治；切勿等到幼蟲已3-4齡，一旦幼蟲鑽入心部大量啃食生長點，除不易防治，嚴重影響生育及產量。因幼蟲躲藏於心葉，防治時藥劑量要足夠，且對準心葉施藥，使足夠量的藥液流入心葉。以大面積共同防治，可以加速區域性防治效率。