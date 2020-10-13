聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋行軍蟲把握黃金防治期 初期葉片有窗格啃痕易被忽視
台南區農改場表示，雲嘉南地區玉米正值苗期與輪生期，呼籲農友即時進行秋行軍蟲防治。當玉米或高粱植株約10公分高時秋行軍蟲即可能產卵，若田間發現具鱗毛的卵塊或初齡幼蟲，請小心摘除置入袋子或容器內，避免孵化幼蟲隨風擴散。若發現窗格狀食痕應盡速以藥劑防治。
農改場提出，秋行軍蟲首重早期發現早期防治，初齡幼蟲危害成窗格狀食痕，徵狀不明顯，容易被忽略，苗期巡田須特別注意食痕，若發現食痕，即以藥劑進行第一次防治；切勿等到幼蟲已3-4齡，一旦幼蟲鑽入心部大量啃食生長點，除不易防治，嚴重影響生育及產量。因幼蟲躲藏於心葉，防治時藥劑量要足夠，且對準心葉施藥，使足夠量的藥液流入心葉。以大面積共同防治，可以加速區域性防治效率。
除了玉米與高粱，國內目前秋行軍蟲也危害薏仁、小米、狼尾草、薑、落花生與水稻等作物，需注意栽培初期的田間巡查，以爭取防治黃金時機，早期發現早期防範為防治秋行軍蟲最重要的作為。玉米秋行軍蟲推薦藥劑請參考網頁https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=7。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言