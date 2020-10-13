102歲製作牛車人瑞老師傅劉丁酉 重陽節前辭世技藝失傳
重陽節將近，嘉義縣長翁章梁今天發送人瑞重陽敬老金及金牌，但朴子市102歲製作牛車人瑞老師傅劉丁酉，等不到重陽節，上周辭世，縣府社會局說，重陽節人瑞還在，發給9千元敬老金及總統府、衛福部合贈的金牌，若人瑞辭世，只發給敬老金；朴子市長吳品叡說，劉丁酉上周辭世，會依規定發給家屬敬老金。
嘉義縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，5年前曾訪談劉丁酉，發表在臉書社群「朴子郡生活圈」，留下珍貴的文史記錄；陳俊哲說，最早研究朴子文史，大家很期待就是他採訪人瑞，生怕人瑞一溜煙就不見了，其中有位最近辭世的劉丁酉，生前優雅又清閒，每天坐在靠門的長椅上，路過探望都安靜的坐著，現在停靈在開元路上。
劉丁酉說，牛車用在農耕不容易壞，因為不常重用，最容易壞是貨運牛車。當時港墘、圍仔潭、州仔有50至60輛專業貨運牛車，每天經由朴子到嘉義內山，運桂竹到東石布袋。這些大量的竹子是養蚵要用的，竹子插蚵，竹子泡在海中，更換率高，所以絡繹不絕的載回來。
陳俊哲說，劉丁酉是牛車農商兩用大功臣，1919年出生（日本大正8年），耳聰目明，記憶力驚人，國小高等科畢業，因為朋友在牛車店工作，所以就跟著去學，學會了牛車與農具製作，農具如牛犁等等。
一輛牛車在日治時代約20至30元，一甲地好的農地1千元，1輛牛車製作需要1個月，材料有最堅硬的雞柔、相思、九簪仔，材料要去嘉義或是北港才有販售，朴子的木材行是賣建材的杉木，牛車最早是柴輪（木輪），再來是木輪外緣包鐵皮（鐵輪），最後是改用輪胎，當有輪胎出現已經是牛車末日了。
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