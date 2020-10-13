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台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突
台南鐵路地下化工程，鐵道局中部工程處人員今天清晨3點多在黃家東北側架設圍離時，和手持盾牌維安員警爆發推擠衝突，聲援黃家的學生和社運人士和員警互相推擠約三次，最後才停下來後，十多名大學生聚在黃家一樓客廳唱歌聲援，誓言守衛黃家。
據了解，當時有一名聲援黃春香民眾要前住黃家拿手機，被員警擋住無法進來，數名學生和社運人士才發生約三波推擠，過程大約都只有一分鐘， 並沒有人因此受傷。
台南鐵路地下化工程，只剩東區陳致曉和北區黃春香家未拆除，鐵道局中部工程處向台南市警察局請求警力支援，預定今天清晨3點勤教，可能天亮過後以後執行強制拆除，社運人士和反拆遷戶聚集黃家，堅持反對拆除。
鐵道局今天清晨計畫執行強制拆除黃宅，黃春香認為她家樓梯無法保留，反對拆除，昨天晚上聲援社運團體得知鐵工局可能有動作，在網路上公開黃家住址，請民眾到黃家一起力挺黃家反對拆除，黃家前掛上「反南鐵東移浮濫徵收，捍衛居住權原梯保留」。轄區台南市警五分局擔心發生陳抗衝突，清晨3點就派出大批員警到場。
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